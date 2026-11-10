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Pelatih kepala timnas Prancis Zinedine Zidane menghadapi krisis pemilihan pemain yang kian memburuk di Clairefontaine setelah muncul kekhawatiran baru terkait cedera Aurelien Tchouameni. Gelandang jangkar Real Madrid itu tidak mampu menuntaskan sesi latihan Selasa, membuat staf timnas cemas akan ketersediaannya untuk laga-laga Liga Bangsa-Bangsa mendatang.

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Krisis cedera melanda Clairefontaine

Jeda internasional dengan cepat berubah menjadi persoalan kebugaran bagi Zidane saat ia mempersiapkan tim untuk laga-laga penting melawan Italia dan Turki. Bintang Real Madrid Tchouameni menjadi nama besar terbaru yang menjalani pemeriksaan medis setelah tak mampu menuntaskan sesi latihan taktik di pusat latihan tim nasional.

Menurut l'équipe, pemain berusia 26 tahun itu mengalami cedera di area pubis. Ini menjadi perkembangan yang mengecewakan bagi pemain yang kesulitan menjaga ritme permainan secara konsisten setelah serangkaian masalah fisik selama setahun terakhir.

Potensi absennya Tchouameni akan menjadi pukulan besar bagi rencana Zidane di lini tengah. Gelandang itu belum tampil untuk Prancis sejak kekalahan mengecewakan dari Spanyol di semifinal Euro. Ia sebelumnya juga absen pada jeda internasional September dan Oktober karena Zidane menilai kondisinya belum sepenuhnya pulih dari masalah pada kaki. Masalah terbaru ini datang ketika sang pelatih tengah mencari stabilitas. Sebaliknya, ia melihat jumlah pemain dalam skuadnya terus berkurang akibat krisis cedera yang tak kunjung reda di Clairefontaine selama jeda internasional ini.

Semakin banyak pemain Prancis yang mundur

Tchouameni bukan satu-satunya pemain yang menjadi perhatian tim medis Prancis pekan ini. Skuad tersebut sudah melemah setelah bek Juventus Pierre Kalulu dan penyerang Inter Marcus Thuram meninggalkan tim. Thuram, yang datang dengan harapan besar untuk memimpin lini serang, terpaksa mundur setelah tak kunjung pulih dari masalah berkepanjangan pada otot hamstring kanannya yang dialaminya saat membela klub. Absennya para pemain tersebut memaksa Zidane untuk mengandalkan generasi berikutnya dari talenta Prancis lebih cepat daripada yang mungkin semula ia rencanakan untuk laga-laga ini.

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Situasi pemain Real Madrid itu masih belum pasti, dengan pemeriksaan lanjutan dijadwalkan untuk menentukan apakah ia bisa tetap bersama skuad. Zidane sebelumnya berhati-hati dalam menangani sang gelandang. Ia menyatakan bahwa lebih baik Tchouameni tetap berada di Madrid pada jeda internasional sebelumnya agar pulih sepenuhnya dari masalah otot adduktor yang pernah dialaminya. Masalah kebugaran yang berulang ini semakin mengkhawatirkan bagi klub maupun tim nasional, seperti dicatat oleh L'Equipe setelah insiden terbaru di tempat latihan yang kembali membuat sang pemain harus menepi pada Selasa malam.

Zidane terpaksa menyesuaikan taktik

Dengan beberapa pemain senior tak tersedia, staf pelatih Prancis terpaksa mempercepat rencana peralihan mereka. Hilangnya pengalaman di poros tim, mulai dari pertahanan hingga posisi gelandang bertahan, memberi tekanan besar kepada pemain yang tersisa untuk tampil baik menghadapi lawan-lawan papan atas. Prancis dijadwalkan bertandang ke Milan untuk menghadapi Italia pada Kamis, sebelum menjamu Turki pada Minggu. Zidane pun hanya punya sedikit waktu untuk menyusun ulang susunan pemain utama atau menerapkan instruksi taktik baru kepada para pemain pengganti.

Jika hasil pemeriksaan medis memastikan Tchouameni harus menepi, ia kemungkinan akan kembali ke ibu kota Spanyol untuk menjalani perawatan khusus di bawah pengawasan departemen medis Real Madrid. Bagi Zidane, fokusnya tetap pada upaya melewati dua laga sulit di Liga Negara sembari mengelola skuad yang jumlah pemain tersedianya semakin menipis.