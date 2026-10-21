Mimpi buruk cedera! Milan mendapat pukulan ganda setelah Goncalo Ramos dan Samuel Chukwueze dipastikan absen melawan Bournemouth

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AC Milan mendapat pukulan telak setelah dua pemainnya cedera menjelang laga krusial Liga Europa melawan Bournemouth pada Kamis. Milan harus menghadapi laga tersebut tanpa dua pemain penting di lini serang setelah pagi yang buruk di tempat latihan klub.

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Masalah betis membuat bintang Portugal absen

Kekhawatiran utama raksasa Italia itu tertuju pada penyerang timnas Portugal, Goncalo Ramos, yang hampir dipastikan absen dalam pertandingan mendatang melawan Bournemouth. Menurut Sky Sport Italia, mantan penyerang Paris Saint-Germain itu mengalami kelebihan beban pada otot betis saat sesi latihan di Milanello. Kondisi tersebut mengacaukan rencana taktik Ruben Amorim hanya beberapa jam sebelum pertandingan dimulai.

Tim medis dijadwalkan melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh pada Kamis untuk menilai tingkat kerusakan ototnya. Pemeriksaan itu akan menentukan berapa lama sang penyerang tidak dapat dimainkan. Milan kini mencemaskan kebugaran pemain yang bergabung pada musim panas dengan biaya €74 juta plus bonus tersebut. Musim ini, Ramos telah mencetak tiga gol dalam sembilan penampilan di semua kompetisi, termasuk satu gol ke gawang Salzburg di Liga Europa.

Chukwueze terancam absen lama

Kabar mengenai Samuel Chukwueze menambah kekecewaan pendukung Milan. Winger asal Nigeria itu juga dicoret dari skuad untuk menghadapi Bournemouth setelah mengalami cedera pinggul. Sementara kondisi Ramos masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, prospek Chukwueze tampak jauh lebih suram seiring klub menilai kondisinya.

Indikasi awal menunjukkan mantan pemain Villarreal itu bisa absen cukup lama, dengan kekhawatiran bahwa ia mungkin harus menepi selama beberapa bulan. Ini menjadi kemunduran yang mengecewakan bagi pemain asal Nigeria tersebut, yang telah tampil delapan kali untuk Milan di semua kompetisi musim ini tanpa mencetak gol, tetapi menyumbang dua assist.

Getty Images

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Camarda mendapat kesempatan tampil di Eropa

Dengan Ramos tidak dapat memimpin lini depan, kesempatan terbuka bagi pemain muda berbakat Francesco Camarda untuk kembali menjadi sorotan. Pemain muda Italia yang dinilai sangat menjanjikan itu diperkirakan masuk susunan pemain inti sebagai ujung tombak serangan. Jika demikian, ini akan menjadi kali kedua secara beruntun ia tampil sejak awal dalam kompetisi Eropa musim ini.

Pertandingan berikutnya BOU Europa League 15.00 MIL

Penyerang berusia 18 tahun itu diprediksi memiliki masa depan cerah di klub. Krisis cedera yang tidak terduga ini mempercepat keterlibatannya bersama tim utama sekaligus memberinya kesempatan besar. Camarda telah tampil tiga kali untuk Milan di semua kompetisi musim ini, bermain selama total 68 menit tanpa mencatatkan kontribusi gol.

Awal kiprah Milan dan Bournemouth di Eropa berbeda

Milan membuka kiprah di Liga Europa dengan kekalahan kandang 0-2 yang mengecewakan dari Benfica, sebelum bangkit pada pertandingan kedua lewat kemenangan telak 4-0 di markas Salzburg. Lawan AC Milan berikutnya adalah Bournemouth, yang mungkin tengah kesulitan di kompetisi domestik, tetapi masih belum terkalahkan di Eropa setelah menang 2-1 di markas Real Sociedad dan kemudian meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sturm Graz di kandang.