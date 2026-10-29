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Masalah cedera Chelsea kian parah setelah Maxence Lacroix terpaksa ditarik keluar dalam laga Piala Liga Inggris melawan Liverpool. Bek asal Prancis itu tampak mengalami masalah pada otot paha belakang pada babak pertama di Anfield, menambah beban bagi skuad Xabi Alonso yang sudah kekurangan pemain.

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Lacroix terpincang-pincang meninggalkan lapangan di Anfield

Chelsea tersingkir dari Carabao Cup setelah adu penalti yang menegangkan. Waktu normal berakhir 1-1 setelah Morgan Rogers dan Cody Gakpo sama-sama mencetak gol lewat titik penalti. Namun, cedera bek tengah andalan mereka akan jauh lebih mengkhawatirkan bagi staf pelatih Chelsea.

Lacroix tiba-tiba berhenti saat mengejar Gakpo melewati lini tengah, tak lama setelah gol penyama kedudukan Liverpool. Beberapa saat kemudian, ia terjatuh ketika tidak menguasai bola dan mendapat perawatan di lapangan sebelum digantikan oleh Levi Colwill. Pemain asal Prancis itu berjalan perlahan menuju ruang ganti sambil menunjukkan tanda-tanda kesakitan, memegangi bagian belakang paha kirinya dan berbicara dengan staf medis klub.

Alonso tanggapi masalah kebugaran terbaru

Manajer Chelsea Xabi Alonso mengakui klub harus menunggu untuk mengetahui tingkat keparahan masalah otot yang dialami sang bek. Berbicara setelah peluit akhir, pria asal Spanyol itu mengonfirmasi dugaan awal tim medis.

"Masih terlalu dini untuk memastikannya. Kemungkinan ia merasakan sesuatu pada otot hamstringnya," kata Alonso. "Kami membutuhkan beberapa hari untuk memeriksa cedera apa yang dialaminya."

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Masalah menumpuk di Stamford Bridge

Kehilangan Lacroix merupakan pukulan besar bagi kestabilan pertahanan Chelsea. Rekrutan musim panas dari Crystal Palace itu selalu tampil musim ini, menjadi starter dalam kedelapan pertandingan Premier League dan bermain dalam kedua laga Carabao Cup.

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Absennya Lacroix memperparah krisis pilihan pemain yang sudah serius bagi Alonso. Klub asal London barat itu bertandang ke utara tanpa Joao Pedro, Jamie Gittens, dan Reece James karena cedera, sementara pemain andalan Cole Palmer absen dalam laga tersebut akibat skorsing.

Chelsea menanti kepastian

Staf medis Chelsea akan memeriksa kondisi Lacroix dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan secara pasti berapa lama pemulihannya. Jika ia harus absen lama, kedalaman skuad akan sangat diuji dan Alonso harus banyak mengandalkan Colwill serta pilihan bek lain yang masih tersedia di tengah jadwal padat musim gugur.

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Sang manajer kini harus menata kembali skuadnya yang dilanda banyak pemain absen, sementara Chelsea berupaya bangkit dari tersingkirnya mereka di ajang piala dan menjaga momentum di Premier League.