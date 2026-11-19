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Manajer Chelsea Xabi Alonso harus menunggu dengan cemas kabar kebugaran Moises Caicedo setelah bintang Ekuador itu mengungkapkan bahwa ia meminta diganti saat jeda pertandingan selama jeda internasional. Mantan pemain Brighton tersebut tengah mengatasi sejumlah masalah kebugaran ringan saat Chelsea bersiap kembali berlaga di Liga Primer.

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Gelandang akhiri penampilan bersama timnas lebih awal dalam kemenangan atas Bolivia

Ekuador menjalani jeda internasional yang sukses di bawah pelatih baru Marcelo Gallardo, dengan mencatatkan dua kemenangan beruntun 2-0 dalam laga persahabatan atas Kosta Rika dan Bolivia . Setelah bermain selama 84 menit pada Sabtu, Caicedo kembali masuk susunan pemain utama untuk pertandingan melawan Bolivia pada Selasa.

Namun, pemain berusia 25 tahun itu tidak kembali ke lapangan untuk babak kedua setelah meminta diganti saat jeda. Karena kembali harus membela klubnya pada akhir pekan, sang gelandang memilih untuk tidak mengambil risiko yang tidak perlu begitu merasa kurang sehat.

Caicedo utamakan pemulihan untuk klub setelah merasa kurang sehat

Berbicara kepada wartawan seusai kemenangan pada Selasa, gelandang berusia 25 tahun itu menjelaskan alasan ia meminta diganti saat jeda. Ia memastikan bahwa pergantian tersebut berkaitan dengan kewajibannya bersama klub yang akan datang .

"Tidak, saya merasa kurang sehat, jadi saya meminta untuk diganti karena saya tahu masih punya kewajiban bersama klub saya," kata Caicedo kepada wartawan. "Jadi, saya akan berusaha kembali secepat mungkin dan memulihkan diri."

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Masalah kebugaran berulang membayangi penampilan apik bersama klub

Kekhawatiran terbaru soal Caicedo menambah daftar gangguan fisik berulang yang telah mengusik musimnya. Setelah absen pada laga pembuka Chelsea di Liga Primer melawan Fulham, ia mengalami cedera betis hanya 14 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti melawan mantan klubnya, Brighton , sehingga harus absen dalam tiga pertandingan berikutnya.

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Meski pemain berusia 25 tahun itu pulih dan menjadi starter dalam lima pertandingan terakhir Chelsea di kasta tertinggi, kebugarannya sempat diragukan menjelang laga melawan Sunderland sebelum jeda internasional. Saat membahas beban bermainnya pada awal jeda internasional, Caicedo mengakui bahwa ia tetap membela negaranya meski kelelahan.

"[Saya] sedikit lelah, dengan beberapa masalah ringan, tetapi saya berada di sini karena ini tim nasional saya dan yang paling penting bagi saya adalah berada di sini; bersama orang-orang saya, bersama Ekuador saya," katanya. "Saya berupaya keras untuk berada di sini, dan saya senang bisa melakukannya."

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Berpacu dengan waktu jelang laga melawan Leeds pada Sabtu

Chelsea hanya punya sedikit waktu untuk bersiap mempertahankan posisi kelima di kasta tertinggi Inggris saat menghadapi Leeds United pada Sabtu sore. Caicedo baru dijadwalkan kembali berlatih bersama skuad pada Jumat, sehingga gelandang bertahan itu mungkin hanya memiliki satu sesi latihan untuk membuktikan kesiapannya.

Dengan waktu pemulihan yang minim sebelum akhir pekan, Chelsea harus mengambil keputusan pada saat-saat terakhir mengenai apakah pemain Ekuador itu cukup bugar untuk memperpanjang rentetan lima laga liga berturut-turut sebagai starter.