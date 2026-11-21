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Manchester City terus kehilangan poin di Liga Primer Inggris setelah terjebak hasil imbang 1-1 kontra tamunya, Fulham, dalam laga yang memunculkan banyak tanda tanya soal kondisi The Citizens, yang kini tak mampu kembali ke jalur kemenangan meski bertanding di kandang sendiri dan di hadapan pendukungnya.

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Di Stadion "Etihad", tim asuhan Enzo Maresca gagal melewati hadangan Fulham dan hanya mampu menambah satu poin dalam lanjutan pekan ke-11 Liga Primer. Hasil ini memperpanjang rentetan hasil buruk mereka yang mulai membayangi ambisi untuk bersaing di papan atas.

Hasil imbang ini bukan sekadar kehilangan dua poin dalam persaingan liga, tetapi juga menghadirkan catatan negatif yang mencerminkan besarnya krisis yang tengah dialami Manchester City. Mereka gagal menang dalam empat laga beruntun di kompetisi tersebut, dengan rincian satu kali imbang dan tiga kekalahan, rentetan yang belum pernah mereka alami sejak Januari lalu.

Dengan hasil ini, Manchester City mengoleksi 22 poin dan menempati peringkat ketiga klasemen, sementara Fulham mengumpulkan 11 poin di posisi ke-14, sama dengan Hull City yang berada di peringkat ke-13, tetapi kalah selisih gol.

Fulham Akhiri Kutukan Bersejarah yang Bertahan 15 Tahun

Arti penting hasil imbang ini tidak hanya terbatas pada dampaknya terhadap hitung-hitungan Manchester City, tetapi juga memberi Fulham kesempatan untuk mengakhiri salah satu rentetan dominasi terpanjang dalam sejarah sepak bola Inggris.

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Tim asal London itu berhasil menghindari kekalahan dari Manchester City untuk pertama kalinya sejak September 2011. Mereka sekaligus menghentikan rentetan luar biasa kemenangan beruntun The Citizens yang mencapai 20 pertandingan di semua kompetisi, rentetan terpanjang dari jenisnya antara dua tim dalam sejarah sepak bola Inggris.

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Dengan demikian, Fulham menutup dominasi yang berlangsung sekitar 15 tahun setelah Manchester City gagal melanjutkan keunggulan historisnya. Kedua tim pun berbagi satu poin, tetapi dengan tujuan yang sama sekali berbeda.

Lini Belakang City Terus Kebobolan

Salah satu catatan yang semakin mencemaskan pendukung Manchester City adalah masalah lini belakang yang tak kunjung usai. Tim ini selalu kebobolan dalam sembilan laga beruntun di semua kompetisi, rentetan terpanjang dari jenisnya sejak Desember 2019, ketika gawang mereka bobol dalam 10 pertandingan berturut-turut.

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Indikator negatif tidak berhenti di situ. Manchester City kebobolan gol pertama dalam empat laga beruntun di Liga Primer Inggris, untuk pertama kalinya sejak April 2012, ketika hal serupa terjadi dalam lima pertandingan berturut-turut.

Selain itu, tim ini harus menutup babak pertama dalam keadaan tertinggal dalam empat laga beruntun di Liga Primer, skenario yang hanya pernah terjadi dua kali sebelumnya dalam sejarah mereka, yakni pada Oktober 1995 dan April 2006. Hal ini menunjukkan besarnya kesulitan yang dihadapi tim di awal pertandingan.

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Fulham Buang Poin, City Pertahankan Rekor Istimewa

Di sisi lain, meski berhasil membawa pulang hasil positif dari Stadion Etihad, Fulham tidak sedang menjalani musim yang ideal dalam hal mempertahankan keunggulan di pertandingan.

Tim asal London itu telah membuang 10 poin di Liga Primer Inggris musim ini setelah sempat unggul. Dalam catatan negatif ini, mereka hanya kalah dari Brentford, yang kehilangan 11 poin dalam situasi serupa.

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Meski tersandung melawan Fulham, Manchester City tetap menjaga rekor tak terkalahkan dalam 15 laga terakhir Liga Primer Inggris melawan tim-tim London, dengan torehan 10 kemenangan dan lima hasil imbang, sejak kalah 2-0 dari Tottenham pada Agustus 2015.

Namun, catatan positif ini tidak cukup untuk meredam dampak hasil imbang tersebut, di tengah menurunnya performa dan rapuhnya lini pertahanan. Manchester City kini dituntut segera menemukan kembali keseimbangannya sebelum rentetan hasil buruk ini berubah menjadi krisis nyata yang mengancam posisi mereka dalam perburuan gelar Liga Primer.