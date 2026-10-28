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Musim Manchester United semakin memburuk setelah muncul kabar bahwa penyerang andalan mereka, Benjamin Sesko, akan absen cukup lama. Pemain timnas Slovenia itu, yang tengah mengalami masalah di area tulang kering, kini diperkirakan tidak bisa bermain hingga setidaknya Januari 2027.

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Pukulan telak bagi Sesko dan Carrick

Manchester United terpukul oleh kabar bahwa Sesko harus menepi cukup lama akibat cedera. Menurut talkSPORT, penyerang itu dipastikan absen hingga tahun baru. Mantan pemain RB Leipzig tersebut menjalani musim 2026-27 yang mengecewakan sejauh ini, tanpa sekali pun tampil sebagai starter di Liga Primer. Penampilan kompetitif terakhirnya bersama Manchester United terjadi saat mereka tersingkir dari Piala Carabao secara mengecewakan di tangan Brighton pada 16 September.

Dengan kepulangannya kini tertunda hingga setidaknya Januari, United harus melewati jadwal padat pada musim dingin tanpa salah satu andalan utama di lini serang. Tim medis klub saat ini sedang menilai apakah kemunduran terbaru ini berkaitan dengan masalah tulang kering yang mengakhiri musim sebelumnya setelah benturan keras dengan Ibrahima Konate dalam pertandingan melawan Liverpool pada Mei.

Krisis cedera ini datang pada saat yang genting bagi Carrick, yang berada di bawah sorotan tajam menyusul serangkaian hasil buruk. United saat ini menempati peringkat ke-16 di klasemen Liga Primer, menandai awal musim terburuk mereka sepanjang sejarah di kasta tertinggi.

Kekurangan penyerang menghantui Manchester United

Absennya Sesko menyoroti minimnya kedalaman lini serang United, terutama setelah mereka gagal merekrut penyerang tengah baru pada bursa transfer musim panas. Klub berharap bisa melepas Joshua Zirkzee untuk membuka ruang bagi pemain tambahan, tetapi pemain asal Belanda itu tetap bertahan meski Everton dan klub Italia Fiorentina menunjukkan minat menjelang penutupan bursa transfer.

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Musim lalu, kesuksesan United ditopang lini depan yang produktif, dengan Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha masing-masing mencetak setidaknya sepuluh gol di liga. Tanpa kehadiran pemain asal Slovenia itu, beban mencetak gol kini sebagian besar bertumpu pada Mbeumo, yang saat ini menjadi pencetak gol terbanyak bersama di klub dengan empat gol.

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Investasi besar dan defisit gol

Minimnya produktivitas lini depan sangat mengkhawatirkan mengingat dana fantastis yang telah diinvestasikan untuk skuad. United menghabiskan total £108,5 juta untuk Rasmus Hojlund dan Zirkzee dalam dua musim panas berturut-turut, sebelum mengeluarkan £74 juta lagi untuk mendatangkan Sesko ke Manchester dari Leipzig tahun lalu.

Sebelum cedera, Sesko telah tampil enam kali di semua kompetisi untuk United musim ini dan mencetak dua gol. Secara keseluruhan, penyerang asal Slovenia itu telah tampil 38 kali untuk Manchester United sejak bergabung dengan klub, dengan total 14 gol.

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Carrick mencari jawaban di tengah krisis

Berbicara kepada pers pada Selasa, Carrick terbuka mengenai upaya yang masih berlangsung untuk memastikan tingkat keparahan cedera tersebut. “Kami berharap segera mendapatkan gambaran yang jelas,” jelasnya. “Saya tidak berusaha menundanya. Mudah-mudahan saat kita berbicara lagi, mungkin bukan besok, tetapi pada akhir pekan ini, kami sudah mendapat informasi yang sedikit lebih jelas. Saat ini masih ada pemeriksaan yang berlangsung, jadi kita lihat apa hasilnya.” Kejelasan itu kini telah didapat, tetapi kabar tersebut bukanlah yang ingin didengar siapa pun di Carrington saat mereka bersiap menghadapi rangkaian pertandingan yang akan menentukan musim mereka.