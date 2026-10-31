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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Mimpi buruk bagi Chelsea! Xabi Alonso mendapat pukulan telak akibat cedera setelah bintang Chelsea dipastikan absen hingga akhir 2026

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Chelsea mengalami pukulan besar di lini pertahanan setelah Maxence Lacroix diperkirakan absen hingga akhir tahun kalender ini. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera otot serius saat Chelsea menghadapi Liverpool dalam laga piala baru-baru ini, sehingga manajer Xabi Alonso menghadapi persoalan besar dalam menentukan pilihan pemain.

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Petaka Piala Carabao bagi bek Chelsea

Penampilan bek tengah itu berakhir lebih cepat sesaat sebelum turun minum saat Chelsea tersingkir dari Piala Carabao oleh Liverpool pada Rabu. Lacroix mendadak berhenti ketika berusaha mengikuti pergerakan Cody Gakpo dan langsung memberi isyarat kepada bangku cadangan Chelsea bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Laporan dari talkSPORT mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis itu mengalami robekan hamstring tingkat tiga. Cedera otot parah ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan antara delapan hingga 12 pekan, sehingga pihak klub khawatir ia baru bisa bermain lagi pada Tahun Baru.

Alonso sampaikan perkiraan awal masa pemulihan

Berbicara kepada media dalam konferensi persnya pada Jumat, Alonso mengakui bahwa bek andalannya tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Pelatih asal Spanyol itu semula memastikan sang bek tengah absen dalam pertandingan domestik mendatang melawan Manchester United dan Sunderland.

“Max mengalami cedera dan kami memperkirakan ia belum akan siap sebelum jeda internasional,” jelas Alonso kepada para wartawan. “Ia akan absen selama beberapa pekan.”

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Namun, laporan medis berikutnya menunjukkan kondisi yang jauh lebih buruk daripada perkiraan awal sang pelatih. Robekan tingkat tiga yang telah dikonfirmasi itu memupus harapan Alonso agar Lacroix bisa kembali relatif cepat setelah jeda internasional November.

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Pukulan telak bagi lini belakang Chelsea

Kehilangan Lacroix menimbulkan persoalan taktis besar bagi Alonso. Sejak pindah dari Crystal Palace pada musim panas, bek itu telah menjadi pemain yang nyaris selalu masuk sebelas pemain utama.

Sebelum kekecewaan akibat kekalahan dalam adu penalti pada Rabu, Lacroix telah mencatat menit bermain lebih banyak daripada pemain lain di skuad. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam tujuh dari delapan pertandingan pertama Chelsea di Liga Primer musim ini dan selalu menjadi starter di setiap laga Piala Carabao.

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Krisis di lini pertahanan itu semakin berat karena daftar pemain yang menjalani perawatan di Stamford Bridge terus bertambah. Bek sayap Reece James masih menjalani pemulihan setelah operasi kecil pada lututnya, sementara Joao Pedro juga harus menepi selama beberapa pekan akibat masalah pada paha.

Menghadapi jadwal padat pada akhir tahun

Chelsea kini harus mencari cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan bek yang paling mereka andalkan menjelang rangkaian pertandingan berat pada musim dingin. Lacroix diperkirakan akan melewatkan sekitar 10 pertandingan di semua kompetisi akibat cedera yang membuatnya absen cukup lama.

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Lini belakang yang ditata ulang oleh Alonso akan langsung menghadapi ujian berat melawan Manchester United. Setelah itu, Chelsea harus menjalani jadwal padat pada Desember, termasuk pertandingan penting melawan rival Liverpool dan Manchester City, tanpa sosok kunci di pertahanan mereka.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.