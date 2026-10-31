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Chelsea mengalami pukulan besar di lini pertahanan setelah Maxence Lacroix diperkirakan absen hingga akhir tahun kalender ini. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera otot serius saat Chelsea menghadapi Liverpool dalam laga piala baru-baru ini, sehingga manajer Xabi Alonso menghadapi persoalan besar dalam menentukan pilihan pemain.

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Petaka Piala Carabao bagi bek Chelsea

Penampilan bek tengah itu berakhir lebih cepat sesaat sebelum turun minum saat Chelsea tersingkir dari Piala Carabao oleh Liverpool pada Rabu. Lacroix mendadak berhenti ketika berusaha mengikuti pergerakan Cody Gakpo dan langsung memberi isyarat kepada bangku cadangan Chelsea bahwa ia tidak bisa melanjutkan pertandingan.

Laporan dari talkSPORT mengindikasikan bahwa pemain asal Prancis itu mengalami robekan hamstring tingkat tiga. Cedera otot parah ini biasanya membutuhkan waktu pemulihan antara delapan hingga 12 pekan, sehingga pihak klub khawatir ia baru bisa bermain lagi pada Tahun Baru.

Alonso sampaikan perkiraan awal masa pemulihan

Berbicara kepada media dalam konferensi persnya pada Jumat, Alonso mengakui bahwa bek andalannya tidak akan tersedia dalam waktu dekat. Pelatih asal Spanyol itu semula memastikan sang bek tengah absen dalam pertandingan domestik mendatang melawan Manchester United dan Sunderland.

“Max mengalami cedera dan kami memperkirakan ia belum akan siap sebelum jeda internasional,” jelas Alonso kepada para wartawan. “Ia akan absen selama beberapa pekan.”

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Namun, laporan medis berikutnya menunjukkan kondisi yang jauh lebih buruk daripada perkiraan awal sang pelatih. Robekan tingkat tiga yang telah dikonfirmasi itu memupus harapan Alonso agar Lacroix bisa kembali relatif cepat setelah jeda internasional November.

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Pukulan telak bagi lini belakang Chelsea

Kehilangan Lacroix menimbulkan persoalan taktis besar bagi Alonso. Sejak pindah dari Crystal Palace pada musim panas, bek itu telah menjadi pemain yang nyaris selalu masuk sebelas pemain utama.

Sebelum kekecewaan akibat kekalahan dalam adu penalti pada Rabu, Lacroix telah mencatat menit bermain lebih banyak daripada pemain lain di skuad. Ia bermain penuh selama 90 menit dalam tujuh dari delapan pertandingan pertama Chelsea di Liga Primer musim ini dan selalu menjadi starter di setiap laga Piala Carabao.

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Krisis di lini pertahanan itu semakin berat karena daftar pemain yang menjalani perawatan di Stamford Bridge terus bertambah. Bek sayap Reece James masih menjalani pemulihan setelah operasi kecil pada lututnya, sementara Joao Pedro juga harus menepi selama beberapa pekan akibat masalah pada paha.

Menghadapi jadwal padat pada akhir tahun

Chelsea kini harus mencari cara untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan bek yang paling mereka andalkan menjelang rangkaian pertandingan berat pada musim dingin. Lacroix diperkirakan akan melewatkan sekitar 10 pertandingan di semua kompetisi akibat cedera yang membuatnya absen cukup lama.

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Lini belakang yang ditata ulang oleh Alonso akan langsung menghadapi ujian berat melawan Manchester United. Setelah itu, Chelsea harus menjalani jadwal padat pada Desember, termasuk pertandingan penting melawan rival Liverpool dan Manchester City, tanpa sosok kunci di pertahanan mereka.