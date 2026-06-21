Mimpi berubah menjadi mimpi buruk... Duka di kalangan pers Tunisia setelah tersingkirnya Tunisia dari Piala Dunia

Suasana kemarahan dan kekecewaan melanda media Tunisia, menyusul tersingkirnya timnas Tunisia dari Piala Dunia 2026 lebih awal, setelah kekalahan telak dari Jepang (4-0), pada Minggu pagi di Monterrey, Meksiko.

Setelah kalah dari Swedia dengan skor (5-1) pada pertandingan pertama, “Elang Kartago” kembali menelan kekalahan dari Jepang, sehingga secara resmi tersingkir dari turnamen sebelum menjalani pertandingan ketiga dan terakhir mereka di babak penyisihan grup melawan Belanda, yang menimbulkan kekecewaan besar bagi para penggemar dan komunitas olahraga Tunisia.

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"Situasi dramatis"

Surat kabar "Le Quotidien" memilih judul: "Dan ini terus berlanjut..." untuk mengomentari tersingkirnya timnas Tunisia lebih awal.

Kamal Za'im menulis tentang "keruntuhan baru", sambil mengungkapkan penyesalannya atas tersingkirnya tim tersebut dari turnamen.

Dia berkata: “Tim Tunisia tersingkir sebelum pertandingan ketiga mereka, padahal kami menaruh harapan besar, dalam kompetisi yang memungkinkan tiga tim terbaik lolos ke babak kedua.”

Ia menambahkan: "(Pelatih) Renard melakukan beberapa perubahan, tetapi di lapangan kami merasakan perasaan ketidakberdayaan yang sama."

Ia juga mengkritik penampilan tim nasional, dengan menilai bahwa mereka “tidak mampu membangun serangan atau menciptakan peluang gol”, dan berpendapat bahwa pengganti Sabri Lamouchi tidak berhasil mengubah “situasi dramatis” tersebut.

Ia merangkum situasi tersebut dalam tiga kata: “Kesedihan, kekecewaan, dan hal yang menyedihkan.”

“Keruntuhan pertahanan”

Sementara itu, surat kabar “La Presse” juga tak kalah kritis, dengan menyebut “kekecewaan baru yang pahit” dan “keruntuhan pertahanan”, setelah kebobolan 9 gol hanya dalam dua pertandingan.

Surat kabar tersebut menulis: “Piala Dunia 2026 berubah menjadi mimpi buruk bagi Tunisia.”

"Kejutan yang dinantikan tak kunjung terjadi"

Sementara itu, situs web stasiun radio “Mosaïque FM” berfokus pada perubahan taktik yang dialami Tunisia selama turnamen, dengan mencatat bahwa kejutan positif yang dinantikan setelah penunjukan Hervé Renard tidak terwujud.

Dalam laporannya disebutkan: “Setelah pergantian pelatih secara mendadak selama turnamen, skuad sama sekali tidak berhasil menemukan kekompakan yang diperlukan untuk bersaing di level ini... Bagi para penggemar Tunisia, ini merupakan kekecewaan besar, karena kampanye Piala Dunia mereka berakhir lebih awal.”