Barcelona meraih puncak klasemen, mengantongi tiga poin berharga dari jantung Wanda Metropolitano, tetapi tidak berhasil menjawab pertanyaan paling penting: apakah tim ini benar-benar mampu memenangi Liga Champions Eropa?

Kemenangan 2-1 atas Atletico Madrid cukup untuk membawa mereka memuncaki La Liga sebelum jeda internasional, tetapi juga cukup untuk membuka satu persoalan yang kini menghantui setiap suporter Katalan: lini pertahanan.

Pada malam ketika lini serang begitu menentukan berkat Fermin Lopez, lini pertahanan sekali lagi menjadi titik lemah yang nyaris menghancurkan segalanya, dan pertanyaan yang dilontarkan Pablo Pinto dalam acara "Carrusel Canalla" menjadi perbincangan seluruh Spanyol: "Apakah Anda yakin Barcelona mampu memenangi Liga Champions Eropa dengan lini pertahanan seperti ini?".

Laga yang menentukan puncak klasemen sekaligus mengungkap masalah

La Liga berpamitan kepada para penggemarnya sebelum jeda internasional dengan sebuah pertandingan yang benar-benar seru, ketika Atletico Madrid menjamu Barcelona dalam duel penentu untuk menentukan pemuncak klasemen, dan pemenangnya akan memastikan puncak klasemen setidaknya hingga para pemain internasional kembali.

Atletico melihatnya sebagai peluang untuk membuktikan kembalinya mereka ke persaingan, sekaligus peluang untuk membalas dendam setelah kasus Julian Alvarez yang berdampak negatif pada hubungan kedua klub, sementara Barcelona membutuhkan kemenangan untuk menghapus keraguan setelah dua kekalahan mereka dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Anak-anak asuh Diego Simeone memulai pertandingan dengan cara terbaik yang mungkin, dan mencetak gol setelah 10 menit berkat Giuliano. Babak pertama berjalan dengan baik bagi tuan rumah, tetapi Fermin Lopez menyamakan kedudukan tepat sebelum babak pertama berakhir, dan keadaan berbalik sepenuhnya setelah jeda, ketika penampilan Barcelona membaik, dan penyerang asal Andalusia itu berhasil menggetarkan gawang sekali lagi untuk memastikan tiga poin.

Itu adalah kemenangan dalam kondisi yang sangat sulit melawan tim yang hebat, tetapi menimbulkan keraguan atas penampilan, terutama di lini pertahanan, karena tim kembali kebobolan banyak gol, dan meskipun banyak pemain di posisi ini absen karena cedera, muncul perdebatan luas tentang masa depan tim jika masalah pertahanan tidak diatasi.

Apakah Barcelona membutuhkan seorang bek pada musim dingin?

Beberapa nama bek telah disebut, tetapi sedikit suara yang membela para bek saat ini karena menilai penampilan mereka tidak buruk.

Pelatih asal Spanyol, Marcos Lopez, mengatakan: "Penampilan Gerard Martin luar biasa, sejujurnya, ia bermain dengan apik di posisi bek tengah maupun bek sayap".

Meski demikian, tetap ada perasaan bahwa ada sesuatu yang kurang pada tim ini, sebagaimana ditegaskan jurnalis Spanyol Luis Flaquer, yang mengatakan bahwa ia berpendapat: "Seandainya saya menemukan pemain yang menambah nilai, saya akan mendatangkan seorang bek tengah pada musim dingin", meskipun ruang gerak terbatas akibat masalah yang sama yang telah dialami Barcelona dalam beberapa tahun terakhir: kondisi finansial.

Jordi Marti menjelaskan bahwa "ruang yang tersisa dalam batas gaji saat ini berkisar antara tiga hingga empat juta", sehingga "untuk mendatangkan seorang bek tengah dengan gaji yang sesuai, kami harus menjual pemain lain".

Dengan demikian, kemungkinan ini bisa bergantung pada penjualan, misalnya, Alejandro Balde, yang telah ditunjukkan Hansi Flick bahwa ia sama sekali tidak mengandalkannya. Terlebih lagi, ia lebih memilih memainkan Bryan Farinas sebagai bek sayap, meskipun ia seorang gelandang, daripada menambahkannya ke dalam tim.

Jebakan yang mengancam Flick

Mantan pemain Kiko Narvaez telah menyatakan di "Carrusel Deportivo" bahwa ia menilai Barcelona tampak "seperti tim biasa", terutama saat membandingkan penampilan Bayern Munich pada pertengahan pekan di Stadion Wanda Metropolitano dengan penampilan tim Flick kemarin, Minggu, ketika terlihat "dua tim dari dua level yang berbeda" dalam konteks Liga Champions Eropa.

Marti menilai bahwa kuncinya terletak pada "kemampuan Barcelona untuk memperbaiki arahnya, menyesuaikan taktiknya, dan mengelola menit-menit permainannya dengan lebih baik ketika gelar berada dalam genggaman, seperti yang mereka lakukan hari ini, serta menghindari pengulangan kesalahan yang mereka lakukan dalam laga-laga fase gugur Liga Champions Eropa sebelumnya".

Ia menegaskan perlunya Barcelona mengetahui cara "mengelola menit-menit permainannya dengan bola untuk bertahan" dan "menyesuaikan risiko ketergantungan pada lini pertahanan yang maju saat diperlukan", karena menguasai hal itu pada momen yang tepat, "perbedaan kecil ini justru dapat mengurangi peluang memenangi Liga Champions Eropa".

Jurnalis ternama Santi Ovalle menambahkan bahwa ketika seluruh pemainnya dalam kondisi kebugaran penuh — mengingat banyak pemain inti saat ini cedera atau baru saja kembali dari cedera — Barcelona merupakan pesaing yang kuat, meskipun muncul beberapa suara yang menentang.

Pertahanan para pemain muda, apakah cukup?

Miguel Martin Talavera berkomentar: "Tampaknya orang-orang lupa bahwa Cubarsi adalah juara Piala Dunia dan pemain inti di tim nasional terbaik di dunia".

Talavera menambahkan dalam pembelaannya terhadap para pemain muda: "Anda tidak bisa hanya mengandalkan Gerard Martin, Cubarsi, dan para pemain muda ketika Anda menjalani pertandingan buruk atau kalah, hal ini terasa seperti kecurangan bagi saya, terlebih Cubarsi, misalnya, adalah pemain inti tanpa tandingan pada musim lalu bersama Barcelona yang memenangi liga dan bersama timnas Spanyol, tempat ia bermain di semua pertandingan".

Oleh karena itu, tampaknya para petinggi Barcelona sangat yakin bahwa ketika seluruh pemain tersedia, situasi akan berubah dan mereka mungkin bisa memenangi Liga Champions Eropa yang prestisius.