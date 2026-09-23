Milan, Zidane tunjuk Rabiot di antara para kapten Prancis: pilihan lain sang pelatih timnas

Prancis memulai lagi bersama Zinedine Zidane sebagai pelatih baru dan dengan empat laga Nations League: Turki pada 25 September, Belgia pada 28 September, Italia pada 2 Oktober, dan Belgia pada 5 Oktober mendatang. Sebuah kabar yang sangat menarik datang langsung dari RMC Sport yang ternama: pelatih baru tim transalpin itu disebut telah memilih empat kapten tim. Dalam daftar tersebut ada gelandang AC Milan Adrien Rabiot bersama Kylian Mbappè, Ousmane Dembelè, dan Jules Koundè. Pilihan itu diambil baik karena kepemimpinan yang sudah mapan di dalam ruang ganti maupun berdasarkan jumlah penampilan.







