Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1082105354.jpgsportphoto24

Diterjemahkan oleh

Milan, titik balik Terracciano: dari yang hampir pasti pergi menjadi starter melawan Benfica. Keputusan sepenuhnya dari Amorim

AC Milan

Selama pemusatan latihan di Milanello dan tur musim panas, ia sempat tampak hanya singgah di AC Milan, tetapi Amorim memutuskan untuk mempertahankannya: Terracciano akan menjadi starter melawan Benfica

Degradasi Cremonese ke Serie B membuat kewajiban pembelian permanen senilai €3,5 juta untuk Filippo Terracciano gugur. Milan mendukung grigiorossi karena pemain kelahiran 2003 asal Verona itu tidak masuk dalam rencana, tetapi kini, tiga bulan berselang, semuanya telah berubah. Amorim, selama pramusim, mengapresiasi baik semangat yang ditunjukkan Terracciano di lapangan maupun kualitas teknis dan taktisnya, sampai memutuskan untuk tidak melanjutkan penjualannya. Padahal, tawaran sempat datang: Udinese mempertimbangkan peminjaman dengan opsi pembelian, Monza siap merekrutnya secara permanen. Skenario yang tidak terwujud atas kehendak Amorim, yang kini menurunkan Terracciano sebagai starter, pada laga pertamanya di Liga Europa, melawan Benfica.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google