Milan, titik balik Terracciano: dari yang hampir pasti pergi menjadi starter melawan Benfica. Keputusan sepenuhnya dari Amorim

Degradasi Cremonese ke Serie B membuat kewajiban pembelian permanen senilai €3,5 juta untuk Filippo Terracciano gugur. Milan mendukung grigiorossi karena pemain kelahiran 2003 asal Verona itu tidak masuk dalam rencana, tetapi kini, tiga bulan berselang, semuanya telah berubah. Amorim, selama pramusim, mengapresiasi baik semangat yang ditunjukkan Terracciano di lapangan maupun kualitas teknis dan taktisnya, sampai memutuskan untuk tidak melanjutkan penjualannya. Padahal, tawaran sempat datang: Udinese mempertimbangkan peminjaman dengan opsi pembelian, Monza siap merekrutnya secara permanen. Skenario yang tidak terwujud atas kehendak Amorim, yang kini menurunkan Terracciano sebagai starter, pada laga pertamanya di Liga Europa, melawan Benfica.