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Masalah kembali menimpa Milan. Setelah Camarda, Pavlovic, dan Camarda dipastikan absen, kini Bartesaghi menyusul. Pemain sayap kiri Milan itu harus melewatkan laga tandang akibat peritendinitis pada kaki kanannya. Absennya pemain jebolan akademi tersebut menjadi pukulan penting karena ia diproyeksikan menjadi starter melawan wakil Yunani itu. Ia harus menepi pada saat yang tidak tepat, setelah melalui periode sulit yang diwarnai penampilan di bawah standar, termasuk saat menghadapi Frosinone pada laga liga terakhir.

Bartesaghi selalu menjadi starter dalam empat laga pertama Liga Europa. Amorim terkadang juga menempatkannya sebagai pemain sayap di lini depan karena lebih menghargai kemampuannya dalam menyerang daripada bertahan. Di liga, Bartesaghi sejauh ini telah tampil tujuh kali dengan total 325 menit bermain.

Karena itu, Estupinan akan menggantikan Bartesaghi dan mendapat kesempatan besar untuk memperbaiki posisinya. Terakhir kali mantan pemain Brighton itu tampil sebagai starter adalah sebulan lalu di San Siro melawan Bologna, ketika Milan kalah 2-4 dari tim asuhan Palladino. Itu juga menjadi satu-satunya kekalahan Milan pada fase awal Serie A musim ini.

Estupinan harus segera bangkit sebelum keputusan untuk melepasnya pada Januari menjadi definitif. Didatangkan Milan dari Brighton dengan harga hampir 20 juta euro, Pervis belum pernah benar-benar menyatu dengan lingkungan klub. Penampilannya selalu tidak konsisten, kecuali ketika ia mencetak gol kemenangan dalam derbi melawan Inter musim lalu.

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Musim panas lalu, Amorim mengambil tanggung jawab untuk menggagalkan kesepakatan dengan Aston Villa yang nyaris rampung karena ia sangat menghargai Estupinan dan karakteristik teknisnya yang sesuai dengan filosofi sepak bolanya. Empat bulan kemudian, keyakinan itu memudar dan Mendes kini sudah berupaya mencarikan klub baru bagi kliennya. Siapa tahu mulai besok perjalanan Estupinan bersama Milan akan berbelok ke arah baru.