Milan telah mengambil keputusan: Odogu dipinjamkan. Inilah pihak yang memintanya kepada AC Milan

David Odogu semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan, meski hanya untuk satu musim. Bek tengah muda Jerman itu akan meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman 12 bulan setelah kedatangannya dari Wolfsburg seharga 7 juta ditambah bonus 3 juta, dan sudah ada beberapa tim yang tertarik: saat ini jalur paling konkret mengarah ke Anderlercht dan Mainz, dengan klub tersebut akan memilih bersama sang pemain jalur terbaik untuk membuatnya berkembang dalam proses pertumbuhannya. Odogu juga masuk dalam daftar panjang Jurgen Klopp, dengan pelatih tim nasional Jerman itu akan mulai mengamati semua pemain yang berpeluang untuk masa depan tim nasional.