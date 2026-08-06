Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Germany v Romania - U20 International FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Milan telah mengambil keputusan: Odogu dipinjamkan. Inilah pihak yang memintanya kepada AC Milan

AC Milan

David Odogu akan meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman: Anderlecht dan Mainz meminatinya

David Odogu semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan, meski hanya untuk satu musim.  Bek tengah muda Jerman itu akan meninggalkan AC Milan dengan status pinjaman 12 bulan setelah kedatangannya dari Wolfsburg seharga 7 juta ditambah bonus 3 juta, dan sudah ada beberapa tim yang tertarik: saat ini jalur paling konkret mengarah ke Anderlercht dan Mainz, dengan klub tersebut akan memilih bersama sang pemain jalur terbaik untuk membuatnya berkembang dalam proses pertumbuhannya. Odogu juga masuk dalam daftar panjang Jurgen Klopp, dengan pelatih tim nasional Jerman itu akan mulai mengamati semua pemain yang berpeluang untuk masa depan tim nasional.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google