Milan, target Trincao semakin dekat dengan Al-Ahli: tawaran dengan angka yang fantastis

Jalan Trincao dan Sporting Lisbon akan berpisah pada bursa transfer musim panas ini. Pemain sayap serang asal Portugal tersebut, yang diwakili oleh Jorge Mendes, menjadi incaran Milan, di mana ia akan kembali bekerja sama dengan pelatih yang telah menjalin kerja sama yang sangat baik dengannya sepanjang kariernya, yaitu Amorim. Francisco sangat cocok, baik dari segi karakteristik maupun gaya kerjanya, dengan filosofi sepak bola pelatih baru klub yang bermarkas di Via Aldo Rossi tersebut.





Namun, minat tersebut berisiko hanya sebatas itu saja karena Al Ahli telah turun tangan dengan tawaran yang sangat besar dan sulit ditandingi oleh hampir semua klub Eropa: 45 juta euro untuk biaya transfer kepada Sporting Lisbon dan kontrak berjangka panjang senilai 11 juta euro per musim bagi sang pemain, yang telah mencapai kesepakatan prinsip dengan klub asal Arab Saudi tersebut.