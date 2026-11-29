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Milan kembali berkumpul pagi ini untuk menuntaskan persiapan menghadapi Cagliari asuhan Pisacane pada Senin malam. Kabar baik datang dari lini serang: Milan akan bertandang ke Sardinia dengan dua penyerangnya, Ramos dan Camarda, yang telah pulih sepenuhnya dari cedera memar yang mereka alami beberapa hari lalu.

Situasinya berbeda bagi Luka Modric, yang akan tetap berada di Milanello. Mengingat laga-laga penting melawan Parma dan terutama Sunderland, Napoli, serta Como, staf medis Milan dan sang pemain tidak ingin mengambil risiko memperburuk kondisinya. Targetnya adalah memulihkan Modric pada Minggu depan.

Peritendinitis pada kaki kanan juga membuat Bartesaghi absen dari daftar pemain yang dipanggil. Pavlovic pun belum bisa tampil karena kondisi fisiknya belum kembali optimal. Di sisi kiri lini pertahanan berisi empat pemain, Diawara, pemain muda asal Prancis yang kian berharga seiring berjalannya pekan, diperkirakan akan mendapat tempat. Sementara itu, Tomori berpeluang tampil di jantung pertahanan setelah bermain apik saat masuk melawan Olympiacos. Ia akan berduet dengan De Winter yang selalu tampil. Di sisi kanan, ada Gila, mantan pemain Lazio.

Jashari akan menggantikan Modric dan bermain bersama Musah di lini tengah. Moreira dan Pulisic hampir pasti kembali mengisi kedua sisi lapangan, sementara Rabiot akan bebas menjadi penghubung antara lini tengah dan Goncalo Ramos. Cisse dan Hutchinson, yang berperan dalam kemenangan di Athena atas Olympiacos, siap memberikan kontribusi saat pertandingan berlangsung.

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Amorim pun memutuskan memanggil sebanyak 5 pemain Milan Futuro untuk laga penutup pada Senin: Vladimirov, Pittarella, Pandolfi, Ossola, Perera, Borsani.