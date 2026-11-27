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Goncalo Ramos menargetkan laga kontra Cagliari. Penyerang asal Portugal itu terpaksa meninggalkan lapangan saat jeda pertandingan melawan Olympiacos kemarin setelah bertabrakan dengan Lorenzo Pirola. Mantan pemain PSG itu meninggalkan Stadion Geōrgios Karaiskakīs dengan berjalan terpincang-pincang, sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran. Benturan pada tulang keringnya akan dievaluasi antara hari ini dan besok. Rasa sakit yang dirasakan penyerang Portugal itu sudah berkurang.

Kondisi pemain bernomor punggung 9 di Milan itu tidak mengkhawatirkan staf medis. Peluangnya tampil sejak menit pertama di Unipol Domus, Cagliari, Senin mendatang sangat besar. Pulisic dan Moreira akan bermain mendampingi Pistolero, sementara Cisse siap masuk sebagai pemain pengganti saat pertandingan berlangsung.

Sesi latihan hari ini akan sangat penting bagi Amorim. Pelatih asal Portugal itu ingin memulihkan sebanyak mungkin pemain untuk lawatan sulit ke Sardinia. Francesco Camarda dipastikan tersedia karena nyeri pergelangan kakinya hampir sepenuhnya pulih.

Peluang Strahinja Pavlović kembali tampil dalam lawatan ke Cagliari juga sangat besar. Bek asal Serbia itu sedang menyelesaikan pemeriksaan lanjutan yang telah direncanakan setelah beberapa episode kolik, sesuai program yang disusun bersama staf medis Milan. Kemungkinan besar ia akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Mantan pemain Salzburg itu tidak masuk skuad untuk lawatan ke Athena.

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Pemulihan Modric masih lebih diragukan karena ia mengalami gangguan pada otot rektus femoris di paha kanan. Gelandang asal Kroasia itu ingin mencoba menahan rasa sakit agar bisa tampil di Cagliari.