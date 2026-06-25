Milan, simak pernyataan Gimenez: "Semuanya ada di tangan agen saya; kesepakatannya adalah tidak membicarakan masa depan selama saya masih berada di Piala Dunia"

Santiago Gimenez kembali memulai pertandingan dari bangku cadangan saat Meksiko melawan Republik Ceko, pertandingan yang dimenangkan tuan rumah dengan skor 3-0. Penyerang tengah asal Meksiko yang dimiliki oleh Milan ini memberikan wawancara kepada TV Azteca, di mana ia juga berbicara mengenai masa depannya: "Kesepakatan yang kami buat adalah menyerahkan semuanya kepada agen saya, dan tidak membicarakan apa pun kepada saya setidaknya selama saya masih bersama tim nasional. Setelah Piala Dunia, kita akan lihat apa yang akan terjadi, namun kesepakatannya adalah: tidak membicarakan topik ini selama Piala Dunia. Untuk saat ini, kemungkinan ini tidak membuat saya sulit tidur. Saya sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Ini adalah hal-hal yang hanya terjadi beberapa kali dalam hidup, paling banyak enam kali, seperti yang kita lihat hari ini. Namun, saya percaya ini adalah momen-momen unik yang ingin saya manfaatkan sepenuhnya, dan saya tidak ingin terganggu oleh hal-hal yang bahkan tidak berada di tangan saya. Saya merasa ingin menyerahkan semuanya juga kepada Tuhan; saya hanya fokus pada apa yang harus saya lakukan dan itu saja.”