Milan, simak kata Tacchinardi: "Dengan sebelas pemain inti, Milan adalah tim paling menarik di liga"

Alessio Tacchinardi, mantan gelandang Juventus yang kini menjadi pengamat di Mediaset, mengatakan hal berikut tentang Milan asuhan Ruben Amorim dan Gonçalo Ramos, yang kembali gagal mencetak gol di Genoa tetapi memberikan assist brilian untuk gol Christian Pulisic: "Saya merasa Milan, dengan sebelas pemain utamanya, berpotensi menjadi tim paling menarik di liga dan tim yang bisa berkembang paling pesat. Namun, jika seluruh skuad diperhitungkan, tidak demikian. Ramos? Ia berusaha, tetapi tidak pernah mencetak

gol

. Meski begitu, menang di kandang Genoa yang sedang tampil bagus bukanlah perkara mudah. Tidak mungkin berubah sejauh itu dalam tiga hari. Itu karena, dengan sebelas pemain utamanya, Milan, yang memiliki pelatih bagus, adalah tim dengan ruang perkembangan paling besar. Namun, Milan tidak bisa bermain dan bersaing di dua kompetisi karena para pemain pelapisnya tidak selevel dengan pemain tim lain".