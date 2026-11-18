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Omari Hutchinson terang-terangan menyampaikan keinginannya kepada Milan: "Bertahan di Milan? Itu impian saya. Setelah musim ini, saya berharap dipermanenkan. Saya membayangkan diri bermain di sini untuk waktu yang lama..."

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Dalam acara yang digelar Milan untuk bertemu para penggemar bersama rekan setimnya, Koni De Winter, pemain sayap asal Inggris-Jamaika itu membahas situasi tim dan dirinya sendiri. Pemain kelahiran 2003 asal RedHill itu punya ambisi besar: ia menyebut gelar Serie A sebagai target tim dan bertahan di Milan sebagai target pribadinya.

Hutichinson tiba di Milan pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas lalu dengan status pinjaman berbiaya sekitar 4 juta euro dari Nottingham Forest, dalam kesepakatan yang diatur oleh agen berpengaruh asal Brasil, Giuliano Bertolucci.

Masalah bagi Hutchinson, dan juga bagi Miilan, tetap angka yang disepakati dengan Nottingham Forest: 50 juta euro. Jumlah yang besar, dan mantan pemain Arsenal serta Chelsea itu harus membuktikan dirinya sepadan dengan harga tersebut.

Sejauh ini, musimnya bisa dinilai positif, dengan satu gol dalam tujuh penampilan di Serie A dan empat penampilan di Liga Europa. Amorim menilainya tinggi dan banyak bekerja dengannya secara individual agar ia bisa naik ke level berikutnya.

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Pelatih asal Portugal itu jelas merupakan sekutu kuat bagi Hutchinson, yang kini dituntut memberikan lebih banyak untuk layak dipertahankan Milan.