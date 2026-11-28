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Fabio Capello tidak mengerti mengapa Juventus membiarkan Adrien Rabiot pergi dengan status bebas transfer pada 2024.

Mantan pelatih Juventus itu mengatakan dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport saat membahas gelandang asal Prancis berusia 31 tahun yang kini bermain untuk Milan tersebut: "Rabiot tetap seperti biasanya, saya masih bertanya-tanya mengapa Juventus tidak mempertahankannya."

Media yang sama, La Gazzetta dello Sport, juga memuat pendapat empat mantan pemain Juventus tentang penyerang asal Italia Jeff Ekhator (kelahiran 2006). Ia didatangkan dari Genoa pada bursa transfer musim panas lalu seharga 16,5 juta euro, ditambah bonus 2 juta euro dan klausul 15 persen dari penjualan berikutnya. Kontraknya berlaku hingga Juni 2031 dengan gaji bersih 1,3 juta euro per tahun.

Setelah mengalami dua cedera otot, Ekhator mencetak gol pertamanya untuk Juventus dalam penampilan pertamanya sebagai starter, yang merupakan penampilan ketiganya musim ini. Gol itu tercipta saat Juventus bangkit untuk menang 4-1 atas klub Siprus Omonia Nicosia di Liga Europa, Kamis malam, di Stadium, Turin.

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Massimo Mauro: "Mungkin Spalletti kini memiliki penyerang tengah yang selama ini kurang, mungkin pelatih itu memang merujuk kepada Ekhator saat berbicara tentang penyerang yang kuat secara fisik... Menurut saya Jeff pemain yang sangat bagus. Di Juventus yang sedang berada di level tertinggi, tentu ia akan belajar jauh lebih cepat. Kita lihat seberapa rutin ia akan bermain. Melawan Omonia Nicosia, ia menerima umpan luar biasa dan mencetak gol. Ia tampil bagus, tetapi itu menunjukkan bahwa seluruh tim harus meningkatkan performa. Bukan dia, dan bukan pula pemain lain dalam skuad, yang bisa menyelesaikan masalah Juventus seorang diri."

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Michele Padovano: "Saya mengikuti Ekhator sejak ia berada di akademi Genoa. Ia mampu menyerang ruang, melindungi bola dengan baik, dan kuat secara fisik. Menurut saya ia bisa sangat berguna bagi Juventus, yang kekurangan opsi di lini depan dan tidak memiliki penyerang tengah dalam skuad. Usianya 20 tahun dan ia perlu diberi waktu untuk berkembang, tetapi kualitasnya sangat besar. Meski begitu, ada pemain yang sudah menjadi bintang pada usia tersebut. Ia punya peluang besar, sudah memanfaatkan peluang pertamanya, dan kini harus tampil konsisten. Ekhator memiliki karakteristik pemain nomor sembilan yang dibutuhkan Juventus. Spalletti akan semakin sering memainkannya. Golnya ke gawang Omonia adalah gol seorang penyerang sejati. Sosok yang dicari Juventus sudah ada di klub."

Vincenzo Iaquinta: "Ia selalu bergerak menyerang ruang di belakang pertahanan karena kuat secara fisik. Bersama Woltemade dan Kolo, ia saling melengkapi. Saya rasa masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Ekhator benar-benar bisa menjadi pemain nomor sembilan Juventus untuk masa depan. Yang pasti, ada kontribusinya saat ini, dan itu sudah penting bagi pemain yang baru berusia 20 tahun. Apa yang saya lihat, terutama pada pertandingan Liga Europa malam itu, memberi harapan karena Ekhator tampaknya masih punya ruang untuk berkembang. Saya menyukai keinginannya untuk selalu menyerang ruang di belakang pertahanan. Untuk melakukannya, Anda membutuhkan kekuatan fisik dan kaki yang luar biasa. Saya pikir ia akan mampu mendapatkan tempatnya, juga karena saya melihatnya cocok bermain bersama Woltemade maupun Kolo Muani."

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Emanuele Giaccherini: "Jeff masih muda, tetapi dalam beberapa hal sudah 'berpengalaman'. Ia bergabung dengan Juventus setelah mencatatkan lebih dari 50 penampilan di Serie A, jumlah yang tidak sedikit bagi pemain berusia 20 tahun. Di Juventus yang terus mencari pemain nomor sembilan 'sejati', Ekhator bisa berupaya mendapatkan tempat hingga berpotensi menjadi starter di posisi itu. Pergerakannya membantu tim, fisiknya memungkinkan ia menerima bola saat dijaga ketat, dan begitulah pemain nomor sembilan 'sejati' bekerja: satu tembakan, tembakan pertamanya, langsung menjadi gol. Jangan lupa, ia pernah bermain bersama Pio Esposito di Kreta ketika Baldini menjadi pelatih sementara tim nasional. Ia penyerang modern, mari percaya kepadanya."