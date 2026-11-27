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Penampilan yang membuat penonton di Britannia Stadium berdiri: Milan Futuro kalah 2-1 dari Stoke pada laga kedua Grup B Premier League International Cup U21, tetapi seluruh tepuk tangan tertuju kepada Fabio Pandolfi. Pemain muda Milan itu tampil menyeluruh saat menyerang maupun bertahan, merangkai permainan bak penjahit ulung.

Gelandang asal Bergamo ini memadukan teknik dasar tingkat tinggi dengan kecerdasan taktis di atas rata-rata: ia membaca perkembangan serangan satu menit lebih awal, mampu memainkan umpan-umpan pendek dan, saat diperlukan, memanfaatkan kemampuan umpannya untuk memindahkan arah permainan dengan presisi tinggi.

Kisah Pandolfi adalah cerminan kesetiaan: 12 tahun di akademi Milan, menapaki setiap kelompok usia hingga tim Primavera (U-20). Musim lalu (2025/2026), ia mendapat peran sentral dalam sistem Giovanni Renna, mencatatkan menit bermain yang berarti serta assist berharga. Kini, ia menjadi tumpuan Milan Futuro asuhan Navarro, pengatur tempo yang mengawali setiap serangan Milan. Klub menunjukkan kepercayaan penuh kepadanya dengan mengikatnya lewat kontrak profesional pertamanya pada 20 Juli 2025.

Fabio Pandolfi lahir pada 24 Mei 2008 di Treviglio, Provinsi Bergamo. Fabio memulai langkahnya di Cortenuova sebelum bergabung dengan Milan pada musim 2015/2016. Dengan tinggi 178 cm dan kondisi fisik yang masih berkembang, ia menonjol berkat teknik yang rapi dan visi bermainnya. Ia bergerak di antara lini tengah dan pertahanan, mampu membaca situasi pertandingan serta mengetahui kapan harus mempercepat permainan lewat sentuhan pertama.

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Hal yang paling menarik dari perkembangannya dari tahun ke tahun adalah kepercayaan diri saat bermain. Ia tidak pernah memaksakan aksinya, tetapi selalu hadir pada momen-momen penting. Ia terutama terinspirasi oleh 3 pemain: Andrea Pirlo, Luka Modrić, dan Samuele Ricci. Dari mereka, ia berusaha mempelajari rahasia mengendalikan tempo pertandingan.

Ia bermimpi menjalani debut di Serie A dan menorehkan perjalanan penting bersama Italia setelah tampil gemilang di Piala Dunia U-17 di Qatar. Amorim menerima laporan hampir setiap hari. Kini, klub harus menentukan langkah terbaik bagi masa depan pemain yang levelnya sudah jauh melampaui Serie D (3 gol penentu pada paruh pertama musim ini).