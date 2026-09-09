Setelah menjalani hari libur yang ditetapkan kemarin oleh Ruben Amorim, Milan kembali berlatih hari ini di Milanello untuk mulai mempersiapkan laga tandang Sabtu ke markas Lazio. Semua pemain berlatih bersama tim, termasuk Mario Gila yang keluar pada akhir pertandingan melawan Juventus karena masalah fisik.





Satu-satunya pemain yang tidak berlatih bersama rekan-rekan setimnya adalah Matteo Gabbia, yang sedang mengalami peradangan pada pergelangan kaki: bek Italia itu menjalani latihan terpisah di gym dan akan dievaluasi besok untuk memahami apakah ia bisa kembali berlatih bersama tim dan dengan demikian kembali tersedia untuk Amorim menjelang laga tandang ke markas Lazio.