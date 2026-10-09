Milan, semua tergila-gila pada Athekame. Direktur olahraga Marseille: "Saya dan Genesio sempat berbicara dengannya. Tetapi dia meneken kontrak dengan Lyon"

Bek kiri AC Milan Zachary Athekame sedang menjalani awal musim yang sangat penting bersama Olympique Lyon. Pemain asal Swiss itu, yang dibeli Milan tahun lalu dari Young Boys dengan biaya sekitar 10 juta euro, untuk musim ini dipinjamkan ke Prancis tanpa opsi permanen, di mana ia akan mendapat kesempatan bermain lebih reguler dan berkembang dalam lingkungan yang sama kompetitifnya. Awalnya sangat menjanjikan, sampai-sampai Athekame mendapatkan panggilan dan menit-menit pertamanya bersama tim nasional senior Swiss.





Harian Prancis L'Equipe mewawancarai direktur olahraga Marseille, Gregory Lorenzi, yang mengungkapkan bahwa OM sempat dekat untuk mendapatkan Athekame, tetapi sang pemain kemudian memilih Lyon. Pernyataan direktur olahraga Gregory Lorenzi soal Zachary Athekame, target Olympique Marseille yang lepas setelah direbut rival mereka, Olympique Lyon: "Athekame meneken kontrak dengan Lyon. Genesio berbicara kepada kami, saya juga berbicara... Kami melakukan panggilan video dengan pemain lain, tetapi tidak mungkin untuk melanjutkan".