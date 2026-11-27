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Gol Diego Moreira yang memastikan skor akhir 4-2 pada menit-menit terakhir laga Liga Europa yang dimenangi Milan di kandang Olympiacos memicu polemik terkait cara pemain bernomor punggung 22 Milan itu merayakannya. Selebrasinya langsung memancing reaksi para pemain tim Yunani tersebut dan turut memperkeruh suasana.

Setelah mencetak gol, Moreira menuju sektor yang ditempati pendukung Olympiacos, tepat di depan tribune yang diperuntukkan bagi suporter tim tamu. Di sana, ia berhenti selama beberapa detik, berdiri diam sambil menatap langsung penonton Yunani. Setelah itu, ia melakukan serangkaian gerakan yang tidak dianggap sekadar ungkapan kegembiraan atas gol yang baru dicetaknya. Pemain asal Belgia itu mula-mula menirukan gerakan seseorang yang mengetuk pintu, lalu meletakkan tangan di telinga, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak dapat mendengar protes dari tribune. Ia kemudian menutup selebrasinya dengan menirukan gerakan mendobrak pintu menggunakan satu kaki.

Reaksi para pemain tim Yunani itu nyaris seketika: beberapa pemain mendekati Moreira untuk meminta penjelasan dan secara terbuka menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap selebrasi yang dinilai terlalu provokatif terhadap suporter lawan. Saliakas dan Joao Silva termasuk yang paling cepat mendekati Moreira. Keduanya menghampiri pemain Milan itu untuk meminta penjelasan secara langsung. Situasi pun memanas, dengan beberapa aksi saling dorong dan momen ketegangan yang nyaris mengubah perdebatan menjadi bentrokan lebih serius. Untungnya, ketegangan hanya berlangsung sesaat dan suasana segera mereda, sehingga insiden itu tidak berkembang lebih jauh.

Namun, persoalan itu tidak berakhir saat peluit akhir berbunyi. Seusai pertandingan, pelatih Milan Ruben Amorim berbicara secara terbuka mengenai kejadian tersebut: "Ini tidak akan terulang. Moreira masih muda, ia harus belajar. Kami tahu kami tidak akan menyukainya jika hal itu dilakukan kepada suporter kami. Ini tanggung jawab saya, tetapi ia tidak melakukannya dengan niat buruk. Saya minta maaf." Pelatih asal Portugal itu pun mengambil sebagian tanggung jawab atas kejadian tersebut.

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Meski menegaskan bahwa Moreira tidak berniat menghina, Amorim menekankan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang. Pesannya kepada pemain muda Belgia itu jelas.