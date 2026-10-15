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Marco Simone tak pernah segan mengemukakan pendapat yang berani. Legenda AC Milan itu pun bicara terus terang saat menilai kondisi terkini mantan klubnya dan sepakbola Italia secara keseluruhan. Mantan penyerang yang menjadi bagian penting dari dominasi AC Milan pada 1990-an itu meyakini jiwa sepakbola tengah berubah dengan cara yang sulit ia terima.

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Kenangan Era Keemasan di San Siro

Mengenang masa-masanya di klub, Simone tetap yakin bahwa tim Milan yang pernah ia bela berada di puncak sepakbola dunia. Menurut Simone, kesuksesan era itu dibangun di atas perpaduan unik antara talenta internasional kelas dunia dan fondasi pemain Italia yang sangat kokoh.

Meski bintang seperti Ruud Gullit dan Marcel Desailly menghadirkan kreativitas dan kekuatan, sang penyerang menegaskan bahwa rahasia sesungguhnya klub terletak pada fondasi pemain Italianya. Ia menyebut nama-nama besar seperti Mauro Tassotti, Paolo Maldini, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta, dan Sebastiano Rossi sebagai jantung tim.

Ketika ditanya bagaimana ia akan tampil dalam sepakbola modern, Simone menilai para penyerang masa kini memiliki keuntungan besar dibandingkan saat menghadapi pertarungan melawan pemain bertahan pada era 1990-an. Ia mengatakan bahwa cara wasit memimpin pertandingan saat ini dan aturan pemberian kartu yang lebih ketat akan mengubah situasi bagi para pemain hebat masa lalu.

“Sepakbola telah berubah dan bagi mereka yang bermain di lini depan, keuntungannya jelas: dengan aturan baru dan kartu yang lebih sering diberikan, berapa banyak lawan yang akan mendapat kartu merah gara-gara Maradona?” ujarnya.

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Simone juga mengaku mulai kehilangan ketertarikan terhadap kondisi kasta tertinggi sepakbola Italia saat ini karena menurutnya liga tersebut telah kehilangan identitas. “Saya agak kehilangan kecintaan: terlalu banyak nama ‘tak biasa’ yang sulit diingat. Dulu jumlah pemain asing lebih sedikit dan lebih banyak pemain Italia yang menjadi tokoh utama di lapangan,” katanya kepada Gazzetta.

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Peralihan di Bawah Ruben Amorim

Proyek Milan saat ini tengah mengalami perubahan taktik yang signifikan menyusul peralihan dari Massimiliano Allegri ke Ruben Amorim.

Meski masih ada kendala pada awal masa kepelatihan Amorim, Simone bersikeras bahwa target klub harus tetap setinggi mungkin. Ia sependapat dengan pandangan yang baru-baru ini disampaikan Zvonimir Boban: klub sebesar Milan tidak boleh puas hanya dengan mengamankan posisi empat besar.

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“Saya mendengar perkataan Boban dan saya setuju dengannya: klub ini tidak boleh hanya menargetkan finis di empat besar untuk lolos ke Liga Champions. Sebagai penggemar, saya khawatir jika Milan tidak berambisi memenangkan scudetto,” katanya.

Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Gonçalo Ramos, yang kesulitan menemukan performa terbaiknya sejak kepindahannya yang menyita perhatian. Simone, yang mengikuti sepakbola Prancis dengan saksama, meyakini kualitas penyerang asal Portugal itu bukanlah masalahnya. Menurutnya, Ramos masih menyesuaikan diri dengan sistem taktik yang berbeda.

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Ia mencatat bahwa cara bermain Milan sangat berbeda dari Paris Saint-Germain. Simone menilai Ramos pada akhirnya akan menunjukkan kualitasnya yang sesungguhnya seiring meningkatnya produktivitas serangan tim dan terciptanya lebih banyak peluang.

Ambisi di Eropa dan Persaingan Scudetto

Meski persaingan memperebutkan gelar liga tampak berat, dengan Simone menempatkan Inter sebagai favorit berkat kedalaman skuad yang lebih baik, ia tetap optimistis terhadap peluang Milan di Eropa. Ia yakin panggung Eropa adalah tempat Milan benar-benar merasa nyaman, terlepas dari performa mereka saat ini.

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“Kompetisi antarklub Eropa, khususnya Liga Champions, ada dalam DNA Milan. Ketika saya bermain di Eropa dengan seragam Milan, saya merasa seperti di rumah sendiri: ada mentalitas juara, tekanannya kecil, dan kami sadar bisa mengalahkan siapa pun,” jelas Simone.

Melihat persaingan Serie A secara lebih luas, Simone menempatkan Milan dalam kelompok pengejar yang juga mencakup Juventus, Napoli, Roma, dan Lazio. Ia secara khusus memuji pekerjaan Gennaro Gattuso di Lazio, dengan menyoroti kemampuan mantan rekan setimnya itu untuk mengeluarkan potensi maksimal dari skuadnya.

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Simone juga memberikan pujian tinggi kepada Luka Modric. Menurutnya, pemain veteran asal Kroasia itu adalah “pemain serbabisa” yang akan dengan mudah mendapat tempat di tim-tim legendaris Milan pada masa lalu.

Pada akhirnya, kenangan Simone mengingatkan kembali betapa tingginya standar yang ditetapkan para legenda klub. Meski mengakui bahwa zaman telah berubah dan masa ketika sosok seperti Silvio Berlusconi dan Adriano Galliani berpengaruh telah berlalu, kecintaannya pada warna kebesaran klub tetap ada.

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Ia mengenang Berlusconi sebagai presiden luar biasa yang, terlepas dari reputasinya, tidak pernah mencampuri pemilihan tim oleh pelatih seperti Arrigo Sacchi atau Fabio Capello. Bagi Simone, generasi Milan saat ini harus berupaya mengembalikan aura tak terkalahkan yang dahulu menjadikan AC Milan nama paling ditakuti di sepakbola dunia.