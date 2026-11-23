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Setelah negosiasi panjang dan alot, Santi Gimenez pindah dari Milan ke Porto dengan status pinjaman selama satu tahun pada 31 Agustus lalu. Kesepakatan itu mencakup opsi pembelian yang dapat berubah menjadi kewajiban jika sejumlah syarat terpenuhi, terkait kelolosan ke Liga Champions serta jumlah gol dan penampilan tertentu. Nilainya sekitar 18 juta euro ditambah bonus 2 juta euro.

Dalam rencana awal klub asal Porto itu, Bebote diharapkan mengisi kekosongan selama penyerang asal Spanyol, Samu, absen. Namun, kepulangan lebih cepat mantan pemain Alaves itu turut membuat Gimenez terlempar jauh ke belakang dalam urutan pilihan Farioli. Pelatih asal Italia tersebut secara konsisten menggunakan mantan pemain Serie A, Andrè Silva (yang pernah membela Milan pada era Fassone dan Mirabelli, red.), sebagai ujung tombak. Ia bergantian memainkannya dengan Samu, yang sedang berupaya kembali ke kondisi fisik 100% setelah mengalami cedera serius musim lalu.

Pada kenyataannya, Gimenez adalah pilihan ketiga di lini serang Porto: sejauh musim ini, ia baru mencatat empat penampilan di liga Portugal dengan satu gol melalui penalti saat melawan Casa Pia pada 12 September lalu. Ia juga tampil sekali di Piala Liga dan mencetak gol penentu, lagi-lagi melalui penalti, saat menghadapi Academico Viseu pada 28 Oktober lalu. Selain itu, ia mencatat satu penampilan di Piala Portugal dan tiga penampilan di Liga Champions, dengan satu assist dalam kemenangan 3-0 atas Napoli. Jika awal ini menjadi gambaran ke depan, kiprah Santi di Portugal berisiko menjadi sebuah kegagalan.

Gimenez menerima tawaran Porto dengan antusias karena menganggapnya klub besar tempat ia bisa membangkitkan karier setelah kesulitan di Milan (musim lalu ia mencatat statistik mengecewakan berupa nol gol di Serie A). Sejumlah kesalahpahaman terkait perjalanan lintas samudra untuk memenuhi panggilan tim nasional Meksiko, ditambah kondisi fisik yang masih jauh dari 100%, berdampak negatif pada awal kiprahnya di sana dan bahkan menimbulkan keraguan mengenai kelanjutannya.

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Dalam waktu dekat, tim transfer akan duduk bersama agen pemain asal Meksiko itu, Rafaela Pimenta, untuk menentukan langkah yang dapat membangkitkan karier penyerang berkualitas yang kini jelas sedang kesulitan. Salah satu kemungkinan yang tidak bisa dikesampingkan adalah mengakhiri masa peminjaman agar ia kembali ke Milanello, tetapi bukan untuk menetap: Gimenez tidak masuk dalam rencana Amorim. Jika itu terjadi, perlu dicari tujuan baru yang menawarkan jaminan lebih besar akan kesempatan bermain bagi mantan pemain Feyenoord tersebut.