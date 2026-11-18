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Gerry Cardinale pekan lalu mengumumkan pembentukan perusahaan baru, Milan Sports & Entertainmente (MSE), untuk melambungkan pendapatan klub.

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Perusahaan baru Milan Sports & Entertainmente (MSE) kini telah resmi diumumkan dan diluncurkan oleh Gerry Cardinale. Melalui perusahaan baru ini, ia tengah menyusun rencana untuk meningkatkan pendapatan Milan secara luar biasa. Dalam skenario paling optimistis, pendapatannya bisa melampaui satu miliar.

CARA KERJA PERUSAHAAN BARU INI - Bagi sebuah klub sepakbola, langkah Cardinale melalui MSE merupakan hal yang sama sekali baru, sekaligus pengembangan strategi perusahaan investasi RedBird Capitals. Tujuannya adalah menghimpun investasi dan kegiatan di berbagai sektor di bawah satu payung usaha. Sektor apa saja? Mulai dari fasilitas olahraga (dengan kemungkinan pembangunan arena baru di San Donato) hingga acara langsung seperti konser dan pameran. Semuanya ditujukan untuk memperluas sumber pendapatan dan secara tidak langsung memperkuat keuangan Milan.

PENJELASAN CARDINALE - Dalam wawancara dengan Financial Times dan Gazzetta, Cardinale menjelaskan rencana keuangannya dan menegaskan bahwa aset-aset tersebut dapat menghasilkan valuasi beberapa miliar dolar: "Milan Sports & Entertainment adalah puncak dari pekerjaan ini dan apa yang telah kami bangun sejak pertama kali berinvestasi di klub empat tahun lalu. Pendorong utama di balik langkah seperti ini adalah memberi Milan kekuatan finansial yang diperlukan untuk bersaing di bursa transfer dan mendapatkan pemain-pemain terbaik di dunia".

APA SAJA YANG AKAN MASUK KE MSE? GENERALI STADIUM - Apa saja aset tersebut? Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa cakupannya dimulai dari stadion, lalu arena di San Donato, NBA Europe, hingga tenis. Titik awalnya adalah Generali Stadium, yang akan dibangun bersama Inter dan menjadi landasan bagi pertumbuhan tahap pertama. Dalam rencana kedua klub, stadion itu harus aktif 365 hari setahun, dengan acara khusus yang diselenggarakan pada hari-hari tanpa kegiatan.

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APA SAJA YANG AKAN MASUK KE MSE? ARENA SAN DONATO - Milan juga menaruh perhatian besar pada lahan yang telah dibeli di kawasan San Donato Milanese, tempat yang semula direncanakan untuk pembangunan stadion baru. Proyek pembangunan arena berkapasitas 20 ribu tempat duduk di sana sudah berjalan. Arena itu akan digunakan oleh klub yang ingin diluncurkan RedBird di NBA Europe, serta untuk konser dan acara privat lainnya.

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APA SAJA YANG AKAN MASUK KE MSE? TENIS JUGA JADI PERHATIAN - Cardinale juga ingin menggelar turnamen tenis tingkat tinggi di kota Milan atau mencoba merebut ATP Finals dari Turin. Edisi 2026 turnamen itu tengah berlangsung di sana saat ini.

MODEL YANG MENJADI ACUAN - Model bisnis ini mengacu pada perusahaan-perusahaan besar Amerika seperti Kroenke Sports & Entertainment, AEG, dan Fenway Sports Group. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki valuasi antara 10 hingga 25 miliar dolar dan menggabungkan olahraga, media, hiburan, restoran, kegiatan komersial, serta properti untuk infrastruktur.

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DARI MANA PENDAPATANNYA BERASAL? - Milan menutup tahun buku terakhir dengan pendapatan 464,6 juta euro, dan Cardinale ingin menjadikannya titik awal untuk bertumbuh. Generali akan memberikan dorongan besar dari sisi sponsor. Setelah itu, stadion baru akan membuka peluang pendapatan dari layanan premium dan penjualan tiket (Barcelona dan Real Madrid memperoleh sekitar 350 juta dari mitra komersial untuk penyesuaian ruang VIP selama 15/20 tahun ke depan). Tentu saja, peluang pendapatan serupa juga bisa didapat dari arena San Donato melalui bola basket NBA, konser, dan tenis yang telah disebutkan tadi.