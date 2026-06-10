Milan, RedBird tidak khawatir: kabar terbaru mengenai direktur olahraga dan pelatih

Di satu sisi, suasana di kalangan suporter sedang memanas, dengan aksi protes yang meluas ke berbagai kota di Italia, tidak hanya di Milan; namun di sisi lain, Milan menunjukkan sikap tenang menghadapi kebuntuan dalam pemilihan struktur kepemimpinan baru serta penentuan pelatih untuk musim 2026/2027. Cardinale dan RedBird saat ini bekerja sama dengan para headhunter untuk mencari kandidat yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.





Secara logis, minggu ini seharusnya menjadi minggu yang menentukan, dengan Glasner sebagai favorit utama untuk posisi pelatih kepala, sementara Rangnick untuk peran kepala sepak bola dengan kebebasan pengambilan keputusan yang luas, termasuk dalam pemilihan direktur olahraga dan berbagai figur di sektor pemuda.