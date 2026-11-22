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Milan mendominasi Frosinone di San Siro, tetapi pada babak kedua muncul sedikit kekhawatiran di bangku cadangan Ruben Amorim. Sekitar menit ke-50, ia terpaksa menarik keluar penyerang tengahnya, Goncalo Ramos. Penyerang asal Portugal yang mencetak gol pada babak pertama itu segera ditarik keluar oleh pelatih Milan tak lama setelah gol Jashari yang mengubah skor menjadi 3-1.

Alasannya? Seperti dilaporkan Sky secara langsung, pergantian itu berkaitan dengan sedikit gangguan otot yang disampaikan sang pemain kepada bangku cadangan, meski Ramos sendiri memprotes keputusan tersebut saat ditarik keluar.

APA YANG TERJADI - Pada babak kedua, setelah terlibat benturan dalam permainan, Ramos memberi tahu bangku cadangan bahwa ia merasakan sedikit masalah pada betisnya. Amorim langsung memutuskan untuk menggantinya demi menghindari masalah dan menjaga kondisi sang pemain, ketika gol yang baru tercipta membuat keunggulan Milan semakin besar. Tujuannya menghindari risiko, dengan Cisse masuk menggantikan pemain Portugal itu agar masalahnya tidak bertambah.

RAMOS TIDAK INGIN DIGANTI - Namun, ketika digantikan oleh gelandang serang asal Italia itu pada menit ke-51 babak kedua, Ramos menunjukkan ekspresi tidak setuju ke arah bangku cadangan. Ia memberi isyarat "tunggu", lalu memprotes karena ingin mencoba tetap bermain.

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IKUT MERAYAKAN DARI BANGKU CADANGAN - Namun, saat Cisse mencetak gol, pemain Portugal itu bangkit dari bangku cadangan dan ikut merayakannya bersama rekan-rekannya, seperti dilaporkan Dazn. Ini menjadi tanda bahwa masalahnya mungkin tidak terlalu serius.



"SEMUA BAIK-BAIK SAJA" - Goncalo Ramos sendiri meredakan segala kemungkinan kesalahpahaman. Saat menjawab pertanyaan Dazn segera setelah pertandingan tentang masalah ringan yang dialaminya, ia menenangkan semua pihak: "Betisnya baik-baik saja? Ya, ya, semuanya baik-baik saja, baik-baik saja." Rabiot kemudian mengungkapkan kepada Sky cerita di balik pergantian itu: "Gonçalo adalah orang pertama yang berbuat banyak. Hari ini saya melihat paha dia sedikit sakit. Saya tahu dia pemain yang sangat penting bagi kami dan kami masih punya banyak pertandingan. Saya juga meminta pelatih agar memberinya sedikit waktu istirahat."