Milan, Pulisic kembali ke Milanello hari ini: pemain Amerika itu berlatih bersama Santi Gimenez

Christian Pulisic kembali ke Milanello pagi ini setelah liburan pasca-Piala Dunia bersama Amerika Serikat. Awalnya, kepulangannya dijadwalkan pada Rabu, 29 Juni, tetapi Milan memberi sang pemain tambahan satu hari juga karena alasan logistik.





Capitan America , setelah menjalani tes medis rutin, akan mulai bekerja untuk memulihkan kondisinya dan untuk pulih dari mikrofraktur pada fibula kanan yang dialaminya dalam laga terakhir melawan Belgia. Yang menunggunya adalah Santiago Gimenez, penyerang Meksiko yang kembali beberapa jam lebih awal daripada pemain Amerika Serikat itu dan sama-sama tengah menjalani pemulihan dari masalah fisik pada pergelangan kaki yang dialaminya bersama Meksiko.