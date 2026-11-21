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Pertemuan kemarin di Casa Milan membahas strategi yang akan diterapkan tim transfer Milan pada bursa transfer musim dingin. Selama empat jam, Cardinale, Amorim dan jajaran manajemen membahas sejumlah persoalan yang dianggap sebagai prioritas.

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Pucuk pimpinan Red Bird menegaskan kepada kami bahwa ia ingin terus berinvestasi pada bursa transfer Januari. Milan menginginkan langkah transfer yang ambisius, tetapi tetap cerdas dan terukur. Tujuannya adalah mendatangkan pemain ambisius yang antusias bergabung dengan proyek Amorim. Namun, klub tidak ingin terjebak dalam pengeluaran berlebihan yang akan menguras dana yang juga dibutuhkan untuk masa depan.

Langkah pertama, yang paling dekat waktunya, adalah memperpanjang kontrak Adrien Rabiot hingga 2030 dengan gaji sekitar €5 juta per musim ditambah bonus besar. Kedua pihak sudah sangat dekat dengan kesepakatan akhir.

Untuk transfer keluar, manajemen Milan harus bekerja secara cermat dan mendalam. Daftar pemain yang akan diupayakan untuk dilepas mencakup Filippo Terracciano, Loftus-Cheek, Estupinan dan Tomori jika ada tawaran menarik. Masa depan Jashari masih belum pasti, tetapi kepergiannya lebih mungkin terjadi mulai musim panas mendatang.

Camarda dan Comotto akan dipinjamkan ke klub Serie A dengan opsi pembelian dan opsi pembelian kembali. Camarda menuju Cagliari, sedangkan sang gelandang akan bergabung dengan Genoa.

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Amorim kembali menyatakan bahwa ia lebih memilih Inacio dari Sporting Lisbon sebagai tambahan di lini pertahanan. Milan akan mencoba merekrutnya, mengingat klub Portugal itu telah membuka peluang untuk melepasnya, tetapi meminta harga tinggi. Untuk lini serang, Tresoldi lebih diutamakan daripada Endrick. Penyerang Bruges itu sangat menarik minat Milan, tetapi biaya dan karakteristiknya masih menjadi bahan pertimbangan. Untuk bintang muda Real Madrid itu, Cardinale akan melakukan segala upaya.

Pertandingan berikutnya MIL Serie A 12.00 FRC Tonton

Seorang bek sayap juga bisa bergabung dengan Milan, dengan Mazraoui sebagai kandidat kuat. Sementara itu, pelatih asal Portugal tersebut meminta seorang pemain sayap penyerang karena kesulitan memberikan dukungan kepada Ramos serta absennya Saelemakers dan Chukwueze dalam waktu lama.