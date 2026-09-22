Milan, pandangan Adani: "Kegembiraan bermain dan kebebasan untuk mengekspresikan diri di area antarlini dari Pulisic sangat fundamental bagi Milan"

Lele Adani, mantan pesepakbola dan pengamat, menyampaikan pendapatnya di La Domenica Sportiva di Rai 2 tentang Christian Pulisic dari AC Milan: "Kebahagiaan Pulisic sangat fundamental bagi AC Milan: kegembiraan bermain dan kegembiraan karena dibiarkan bebas mengekspresikan diri di area di antara lini, antara lini tengah dan serangan, tempat dia bisa melakukan banyak hal. Saya jujur percaya bahwa sistem permainan Amorim, yang mengandalkan dua gelandang serang yang bebas, tidak terkunci rapat (dan ini akan menjadi pembicaraan yang perlu dilakukan dengan pelatih), memberi banyak kebebasan. Dia bermain dengan dua gelandang bertahan, satu lebih sebagai pembangun permainan dan yang lainnya penyerbu seperti Modric dan Rabiot, dan dua gelandang serang itu bisa melebar, menyempit, dan menjadi penyerang. Bagi saya, inilah ciri khas, spesialisasi utama Christian Pulisic".