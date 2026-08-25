Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Nkunku MilanGetty Images

Diterjemahkan oleh

Milan, Nkunku telah menuntaskan tes medis bersama Leipzig: detail transfernya dan kapan dia menandatangani kontrak

AC Milan

Penyerang Prancis itu meninggalkan AC Milan setelah hanya satu musim: kesepakatan dengan Aston Villa telah tercapai

Menurut laporan SkyDeChristopher Nkunku telah menuntaskan bagian kedua tes medis bersama Leipzig: penyerang Prancis itu tiba tadi malam di Jerman, di mana ia langsung menjalani tahap pertama tes medis.


Milan dan Leipzig telah menuntaskan negosiasi peminjaman berbayar senilai 3 juta euro, dengan opsi pembelian di angka sedikit di bawah 30 juta euro. Jika klub Jerman itu mengaktifkan opsi pembelian untuk Nkunku, sudah disiapkan kontrak tambahan berdurasi tiga tahun.


Tanda tangan mantan pemain Milan itu dengan Leipzig diperkirakan akan dilakukan hari ini juga.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google