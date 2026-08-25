Milan, Nkunku telah menuntaskan tes medis bersama Leipzig: detail transfernya dan kapan dia menandatangani kontrak

Menurut laporan SkyDeChristopher Nkunku telah menuntaskan bagian kedua tes medis bersama Leipzig: penyerang Prancis itu tiba tadi malam di Jerman, di mana ia langsung menjalani tahap pertama tes medis.





Milan dan Leipzig telah menuntaskan negosiasi peminjaman berbayar senilai 3 juta euro, dengan opsi pembelian di angka sedikit di bawah 30 juta euro. Jika klub Jerman itu mengaktifkan opsi pembelian untuk Nkunku, sudah disiapkan kontrak tambahan berdurasi tiga tahun.





Tanda tangan mantan pemain Milan itu dengan Leipzig diperkirakan akan dilakukan hari ini juga.