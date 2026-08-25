Milan, Nkunku telah menuntaskan tes medis bersama Leipzig: detail kesepakatan dan kapan dia meneken kontrak

Menurut laporan dari SkyDeChristopher Nkunku telah menyelesaikan bagian kedua tes medis bersama Lipsia: penyerang Prancis itu tiba tadi malam di Jerman, di mana ia langsung menjalani tahap pertama tes medis.





Milan dan Lipsia telah menuntaskan kesepakatan peminjaman berbayar senilai 3 juta euro, dengan opsi pembelian permanen untuk angka yang sedikit di bawah 30 juta euro. Jika klub Jerman itu mengaktifkan opsi pembelian untuk Nkunku, sudah disiapkan kontrak tambahan berdurasi tiga tahun.





Tanda tangan mantan pemain Milan itu dengan Lipsia diperkirakan akan dilakukan pada hari ini juga.