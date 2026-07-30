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Rafa Leao Milan 2:1Getty

Diterjemahkan oleh

Milan, Nkunku kembali berlatih bersama tim: sesi latihan pertama untuk Leao dan Goncalo Ramos

AC Milan

Christopher Nkunku kembali berlatih bersama tim pagi ini setelah mengalami memar yang memaksanya absen saat melawan Celtic

Christopher Nkunku kembali berlatih bersama tim pagi ini di Perth, setelah absen dalam laga uji coba melawan Celtic karena masalah fisik menyusul benturan yang menyebabkan sedikit gangguan otot. Kabar baik bagi Ruben Amorim, yang ingin sangat mengandalkan pemain Prancis itu pada musim pertamanya bersama AC Milan.

Rafael Leao dan Goncalo Ramos hari ini menjalani, di lapangan latihan "Sam Kerr" di Perth, Australia, sebuah sesi latihan individualMario Gila masih menjalani sesi latihan terpisah setelah masalah otot yang dialaminya dalam laga uji coba terakhir melawan Celtic.


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