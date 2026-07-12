Milan, Newcastle sangat tertarik pada Tomori: kabar terbaru mengenai bek asal Inggris tersebut

Tomori dan Milan, tanda-tanda perpisahan. Bek asal Inggris itu tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada 2028, sebuah sinyal yang tak terbantahkan bahwa kepercayaan terhadapnya semakin memudar. Bagi Amorim, mantan pemain Chelsea ini tidak menjadi bagian penting dari proyek teknis baru, sementara klub sedang mengupayakan kepergiannya dengan harapan bisa meraup setidaknya 15 juta euro. Beberapa hari terakhir ini kami telah melaporkan minat kuat dari Coventry yang dilatih oleh mantan pelatihnya, Lampard, namun klub Inggris itu tampaknya bukan satu-satunya yang tertarik: menurut Footballinsider247.com, Newcastle juga dilaporkan menunjukkan minat yang kuat.