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Kedua pihak sama-sama ingin melanjutkan kerja sama: Cardinale berharap segera menuntaskan negosiasi perpanjangan kontrak Adrien Rabiot. Pembicaraan dengan ibu Rabiot, Veronique, sudah berada pada tahap lanjut.

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Penampilan gemilang Rabiot belakangan ini tentu hanya kebetulan yang menyenangkan, karena rencana Milan sudah jelas sejak lama. Ruben Amorim pun sudah membocorkan rencana Milan sejak September, hingga mengejutkan semua orang.

Awal musim dengan torehan 5 gol dan 4 assist dalam 9 pertandingan semakin memperkuat tekad itu. Perpanjangan kontrak Rabiot menjadi urusan paling mendesak bagi Milan. Dalam beberapa pekan terakhir, komunikasi dengan ibu Rabiot, Veronique, berlangsung hampir setiap hari dan menghasilkan kemajuan penting: perpanjangan kontrak hingga 2030 kini disiapkan untuknya (kontrak saat ini berakhir pada 2028). Ada pula opsi perpanjangan satu musim lagi yang menjadi hak klub. Opsi itu termasuk detail terakhir yang akan dirampungkan dalam beberapa jam ke depan.

Kesepakatan dasar soal gaji dan persyaratan sudah tercapai. Kini tinggal langkah-langkah terakhir. Mulai pekan depan, Rabiot bisa dipanggil ke kantor klub kapan saja untuk menandatangani kontrak. Itu akan menjadi kabar besar bagi Milan, proyek Cardinale, dan Amorim. Rabiot adalah bagian dari masa kini Milan dan akan menjadi bagian dari masa depannya, dengan tujuan bersama meraih trofi.

Dasar kesepakatan sudah rampung. Tinggal upaya terakhir untuk melanjutkan kerja sama yang harmonis. Klub tentu akan memberinya kenaikan gaji: saat ini pemain asal Prancis itu menerima 3,5 juta. Angka tersebut diperkirakan bisa naik menjadi 5 juta plus bonus, seperti Pulisic.

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Mereka yang ingin ikut campur, terutama Napoli, harus menerima kenyataan ini. Berbagai rumor pada musim panas, mulai dari dugaan kerinduan Rabiot kepada Allegri hingga keraguan soal masa depannya di Milan, kini terasa sudah lama berlalu. Rabiot bukannya pergi, melainkan semakin meneguhkan komitmennya. Amorim memahami isi kepala pemain Prancis itu dan memberinya kebebasan di lapangan. Sebagai balasannya, ia mendapat kepemimpinan, penampilan berkualitas, gol, dan assist. Tidak buruk sama sekali.