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Chelsea FC v AC Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Milan, musim panas penuh ‘tidak’ dari Leao: pemain Portugal itu menolak tawaran fantastis dari Arab Saudi

AC Milan

Milan, saga Leao terus berlanjut: pemain Portugal itu mengatakan 'tidak' pada tawaran super dari Al-Hilal

Rafael Leao telah kembali berlatih bersama tim dan secara teknis tersedia bagi Ruben Amorim untuk laga Jumat malam di San Siro. Sambil menunggu kabar dari bursa transfer, dengan para perantara dan agen bekerja untuk menemukan solusi terbaik dari sudut pandang olahraga dan ekonomi. Saat ini sedang berlangsung duel ketat antara Galatasaray dan Aston Villa, dengan Tottenham yang telah mencari informasi, melalui peran Jorge Mendes, tanpa menindaklanjuti lebih jauh.


Dalam beberapa hari terakhir, menurut informasi yang dihimpun redaksi kami, Leao telah menolak tawaran besar, baik kepada Milan maupun kepada sang pemain, dari Al-Hilal milik Simone Inzaghi: ia tidak tertarik bermain di liga Arab Saudi.

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