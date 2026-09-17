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Milan, Musah kembali ke tim nasional: Pochettino mencoret Pulisic dari 4 laga Amerika Serikat berikutnya

AC Milan

Menurut kabar yang datang dari Amerika Serikat, Pulisic tidak dipanggil oleh Pochettino, sementara Musah masuk dalam daftar skuad pelatih timnas Amerika Serikat.

Awal musim Yunus Musah yang bagus, didukung kepercayaan yang diberikan Ruben Amorim kepadanya, mendapat ganjaran dari pelatih Mauricio Pochettino: menurut Fox Sport, gelandang AC Milan itu dimasukkan dalam daftar skuad Amerika Serikat untuk empat pertandingan berikutnya melawan Peru, Cile, Meksiko, dan Kanada yang akan dimainkan tim nasional Amerika antara akhir September dan awal Oktober. 


Masih menurut bocoran tersebut, Pulisic justru tidak akan dipanggil sehingga ia bisa bekerja di Milanello selama jeda itu untuk memulihkan kondisi fisik terbaiknya.

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