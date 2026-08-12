Milan, Modric telah kembali ke Italia dari Kroasia dengan penerbangan berbiaya rendah

Setelah tur di Australia dan Indonesia berakhir, Ruben Amorim memberikan beberapa hari libur kepada para pemainnya yang akan kembali berlatih sore ini di Milanello. Luka Modric memutuskan menghabiskan waktu senggang ini bersama keluarganya di Kroasia, tepatnya di Zadar, tempat dia memiliki properti dan senang menghabiskan momen-momen relaksasi di sana. Untuk kembali ke Italia dan tepat waktu untuk dimulainya kembali latihan, bintang Kroasia itu tadi malam menaiki penerbangan low cost Ryanair dan mendarat di Malpensa setelah pukul 1 dini hari.





BEDA SEKALI - Hal itu dilaporkan gazzetta.it yang menambahkan bahwa Modric terbang sendirian tanpa keluarganya dan, meski sudah larut malam, dia tidak menghindari permintaan selfie dan tanda tangan yang tak terelakkan dari orang-orang yang berpapasan dengannya baik di dalam pesawat maupun di bandara. Ini adalah sebuah episode yang cukup menarik, yang datang pada hari-hari ketika Mike Maignan dan Adrien Rabiot menjadi sorotan karena cara libur tambahan mereka dikelola.