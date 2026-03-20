Milan, Modric adalah pemain dengan menit bermain terbanyak: bagaimana masa depannya?

Luka Modric adalah pemain lapangan Milan dengan menit bermain terbanyak (2.366') di Serie A musim ini. Pemain kelahiran 1985 ini belum pernah mencatatkan menit bermain sebanyak ini dalam satu musim liga selama lima musim terakhir, yaitu sejak musim 2020/21 (2.743' pada saat itu). Hal ini dilaporkan oleh Opta.





MASA DEPAN - Bagaimana masa depan pemain Kroasia ini? Hingga saat ini, tidak ada yang bisa menjawabnya. Atau lebih tepatnya, ada satu orang: hanya dia sendiri, tapi mungkin bahkan dia pun tidak tahu. Mantan pemain Real Madrid ini hanya memiliki dua prioritas saat ini: menyelesaikan musim pertamanya di Milan dan Italia dengan sebaik-baiknya, lalu memikirkan Piala Dunia bersama timnas Kroasia. Apakah dia akan tetap di Milan atau tidak, hal itu mungkin akan diputuskan pada dua kesempatan: antara akhir musim liga dan awal Piala Dunia, atau setelah timnas Kroasia menyelesaikan tur di Amerika Serikat.