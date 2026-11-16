Milan, Mendes Tawarkan Balogun dari Monaco: Juventus Juga Pantau Situasi Striker Amerika Serikat Itu

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Folarin Balogun bisa menjadi pilihan berkualitas pada Januari bagi klub yang membutuhkan tambahan gol. Penyerang Amerika Serikat itu ingin meninggalkan Monaco untuk bermain di Serie A: Jorge Mendes telah membicarakannya dengan Milan dan Juventus dalam beberapa hari terakhir.

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. Kontraknya yang akan berakhir pada 2028 bisa mendorong klub asal Monako itu mempercepat proses kepergian pemain kelahiran 2001 tersebut.

Gerry Cardinale memiliki kontak langsung dan hubungan yang sangat baik dengan CEO Gestifute yang pada musim panas lalu membawa pemain berbakat Diego Moreira dan seorang penyerang nomor 9 lainnya, Goncalo Ramos, ke Milan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka membahas Folarin Balogun, yang tengah menjalani masa sulit di Monaco: musim panas lalu ia hampir hengkang, tetapi setelah kepindahannya ke Tottenham gagal terwujud, ia tetap berada di Kepangeranan Monako tanpa mendapat kepercayaan penuh dari pelatih baru Filipe Luis. Sang pelatih memainkannya enam kali di liga, dengan total 152 menit bermain dan satu gol.

Milan berfokus pada target mereka di lini serang, Tresoldi dan Endrick, tetapi tetap harus mempertimbangkan opsi lain karena Camarda akan pergi dengan status pinjaman sehingga Ramos membutuhkan alternatif. Balogun sempat hampir bergabung dengan Milan pada musim panas 2023, mengenal baik Pulisic yang menjadi rekannya di tim nasional, dan memiliki karakteristik penyerang nomor 9 yang bisa berguna bagi Amorim.

Mendes juga telah membicarakan Balogun dengan Juventus, yang sedang mencari penyerang berkualitas untuk mendampingi Woltemade dan Kolo Muani. Banyak hal juga akan bergantung pada syarat kepergian yang ditetapkan Monaco: harga di bawah €50 juta bisa menarik minat kedua klub Italia tersebut.