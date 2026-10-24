AC Milan bersiap Milan menghadapi Udinese, Minggu besok, pada pekan kedelapan Serie A Italia, di tengah keunggulan jelas Rossoneri dalam pertemuan-pertemuan langsung terakhir.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri di bidang statistik, 8 pertemuan terakhir antara Udinese dan Milan di Serie A Italia tidak pernah berakhir imbang, di mana Rossoneri meraih 5 kemenangan berbanding 3 kemenangan bagi Bianconeri, termasuk kemenangan Udinese dengan skor 3-0 pada pertemuan terakhir mereka tanggal 11 April.

Meskipun Milan mencetak 24 gol dalam 13 pertandingan terakhir melawan Udinese di Serie A Italia, dengan rata-rata 1,8 gol per pertandingan, mereka gagal menggetarkan jala pada pertemuan terakhir.

Terakhir kali Udinese mempertahankan gawangnya tetap bersih dalam dua pertandingan beruntun melawan Milan adalah antara tahun 1993 dan 1994, ketika kedua pertandingan berakhir imbang tanpa gol.

Pertandingan berikutnya UDI Serie A 15.45 MIL

Milan meraih kemenangan dalam 3 pertandingan tandang terakhir melawan Udinese di Serie A Italia, dengan total 10 gol berbanding dua gol.

Rossoneri hanya pernah meraih 4 kemenangan tandang beruntun melawan lawan ini di kompetisi tersebut satu kali, yaitu antara tahun 1999 dan 2001.

Udinese menelan kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di Serie A Italia, dengan total 13 gol yang bersarang di gawang mereka berbanding 5 gol yang mereka cetak.

Terakhir kali tim ini mengalami rangkaian kekalahan beruntun yang lebih panjang di kompetisi tersebut adalah antara Februari dan April 2018, ketika mereka kalah dalam 11 pertandingan beruntun di bawah arahan Massimo Oddo.

Milan bermain imbang dalam ketiga pertandingan tandang terakhir mereka di Serie A Italia, dan terakhir kali tim ini meraih 4 hasil imbang beruntun di laga tandang pada kompetisi tersebut adalah antara April dan Mei 2017, di bawah arahan Vincenzo Montella.

Udinese kalah dalam 5 dari 7 pertandingan yang mereka jalani di Serie A Italia musim ini, berbanding satu kemenangan dan satu hasil imbang. Tim ini hanya pernah mencatatkan jumlah kekalahan yang lebih banyak dalam 8 pertandingan pertama mereka di kompetisi tersebut sebanyak 3 kali sepanjang sejarahnya, yaitu pada musim 1960-1961, ketika mereka kalah 6 pertandingan, 1961-1962, ketika mereka kalah 7 pertandingan, dan 2017-2018, ketika mereka kalah 6 pertandingan.

Ruben Amorim menjadi pelatih ketiga yang tidak terkalahkan dalam 7 pertandingan pertamanya bersama Milan di Serie A Italia, setelah Hector Puricelli, yang mempertahankan rekornya tanpa kekalahan dalam 8 pertandingan pertama pada tahun 1955, dan Luis Carniglia, yang tidak kalah dalam 13 pertandingan pertama pada tahun 1963.

Milan bisa mengakhiri 8 pertandingan pertama mereka dalam satu musim di Serie A Italia tanpa kekalahan untuk ketiga kalinya dalam 20 musim terakhir, setelah mereka berhasil melakukannya pada musim 2020-2021 dan 2021-2022.

Udinese hanya dikalahkan oleh Troyes dan Racing Santander dalam hal selisih gol selama babak kedua pertandingan di lima liga besar Eropa musim ini, setelah Udinese mencatatkan selisih negatif sebesar 8 gol, sama dengan Borussia Monchengladbach. Tim ini hanya mencetak dua gol selama babak kedua, sementara gawang mereka kebobolan 10 gol.

Jurgen Ekkelenkamp hanya pernah mencetak gol sekaligus membuat assist dalam satu pertandingan di Serie A Italia sebanyak satu kali, yaitu melawan Milan pada tanggal 11 April.

Belum ada pemain Udinese yang mencetak gol di kandang timnya di Serie A Italia musim ini hingga saat ini, namun ia menempati peringkat kedua di antara para gelandang dengan tembakan terbanyak di kompetisi tersebut, dengan 20 tembakan, di belakang Nico Paz yang melepaskan 35 tembakan.

Adrien Rabiot berkontribusi dalam setidaknya satu gol, baik dengan mencetak gol maupun membuat assist, dalam masing-masing dari empat pertandingan terakhirnya di Serie A Italia, setelah ia mencetak 3 gol dan membuat dua assist.

Tidak ada gelandang Milan yang berhasil berkontribusi dalam setidaknya satu gol selama 5 pertandingan beruntun di kompetisi tersebut, sejak jaringan Opta mulai mencatat data ini pada musim 2004-2005, kecuali Hakan Calhanoglu pada Juli 2020, dan Kaka pada Oktober 2004 dan Mei 2008.