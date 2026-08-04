Ribuan orang berkumpul di jalan-jalan kota mode Italia, Milan, pada Selasa hari ini, untuk mengiringi pemakaman bek legendaris Franco Baresi, mantan kapten klub Milan, yang meninggal dunia pekan lalu pada usia 66 tahun setelah perjuangan berat melawan penyakit.

Katedral bersejarah Sant'Ambrogio di jantung Kota Milan menjadi saksi prosesi pemakaman yang khidmat, dihadiri sejumlah legenda sepak bola Italia dan dunia, dalam pemandangan yang mencerminkan kedudukan istimewa mendiang dalam sejarah olahraga terpopuler di dunia ini.

Legenda Abadi

Baresi dianggap sebagai salah satu bek terbaik dalam sejarah sepak bola dunia, di mana ia memimpin Milan dengan ban kapten selama 15 musim berturut-turut. Selama itu, ia tampil dalam 719 pertandingan resmi dengan seragam Rossoneri dan mencetak 33 gol, dalam perjalanan karier yang sarat prestasi dan gelar.

Palang pertahanan Italia yang telah tiada itu meraih 18 gelar bersama Milan, di antaranya 6 gelar Liga Italia (Serie A), 3 gelar Liga Champions Eropa, 4 gelar Piala Super Italia, 3 gelar Piala Super Eropa, serta dua gelar Piala Dunia Antarklub.

Di level internasional, Baresi membela timnas Italia dalam 81 pertandingan internasional, dan merupakan bagian dari skuad emas yang menjuarai Piala Dunia 1982 di Spanyol.

Penghormatan Istimewa dan Kehadiran Bintang Sepak Bola

Sebagai penghargaan atas perjalanan karier istimewanya, klub Milan menunjuk Baresi sebagai presiden kehormatan klub pada tahun 2020, dan nomor punggung 6 miliknya juga dipensiunkan secara permanen setelah ia gantung sepatu, sebuah langkah langka yang mencerminkan kedudukan khususnya di hati para pendukung Rossoneri.

Prosesi pemakaman itu menyaksikan kehadiran mencolok dari para legenda sepak bola Italia dan dunia, di antaranya Paolo Maldini, legenda Milan lainnya, pemain Belanda Marco van Basten, pemain Belanda Clarence Seedorf, pemain Italia Roberto Baggio, dan Alessandro Costacurta, dalam pemandangan mengharukan yang mempertemukan berbagai generasi bintang si kulit bundar.

Meskipun tim Milan saat ini berada di Australia dalam tur persiapan untuk musim baru, sejumlah pemain tim utama yang tidak ikut serta dalam tur tersebut hadir dalam prosesi pemakaman, di antaranya penyerang asal Amerika Christian Pulisic, yang menyempatkan diri menyampaikan belasungkawa.

Milan dijadwalkan akan mengenang mendiang kaptennya sebelum pertandingan persahabatan melawan rival tradisionalnya, Inter Milan, pada Rabu mendatang, sebagai bentuk penghormatan bagi salah satu ikon terbesar dalam sejarah klub berusia tua ini.