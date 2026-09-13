Milan, mantan striker yang sedang on fire: bukan hanya Gimenez, Fullkrug dan Nkunku juga mencetak gol

Semuanya mencetak gol. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku dan Niclas Fullkrug, mantan penyerang Milan, mencetak gol pada giornata yang sama: setelah gol pemain Meksiko itu bersama Porto, yang mengakhiri paceklik sejak 23 September 2025, kini datang juga gol pertama pemain Prancis itu bersama Lipsia. Penyerang Jerman itu juga kembali mencetak gol, setelah gol kemenangan yang ia cetak pekan lalu justru melawan Lipsia, ia membukukan gol penyeimbang 1-1 untuk Werder melawan Koln, dan sekali lagi menjadi sosok penentu.





FULLKRUG TAK TERBENDUNG- Mantan panzer AC Milan itu bersama tim Bremen memang pernah menjadi top skor Bundesliga pada musim 2022-2023, ironisnya dengan jumlah gol yang sama persis dengan Nkunku: untuk saat ini satu gol di DFB Pokal dan dua gol di liga. Di Jerman, dia sudah mencatat tiga gol dalam empat pertandingan, termasuk juga satu laga piala





NKUNKU JUGA MENCETAK GOL - Kabar baik juga untuk Christopher Nkunku: setelah penampilan redup di tepi Danau Como, meski tetap dibumbui satu assist, playmaker Prancis itu berhasil mencetak gol dalam kemenangan telak Lipsia 5-0 atas Hamburg. Mantan pemain Milan itu masuk pada menit ke-34 babak pertama menggantikan Assan Ouédraogo. Pada babak kedua, ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 dan menegaskan performa timnya.





GIMENEZ SEPERTI RAMOS - Sementara itu, Bebote mencetak gol lewat penalti pada menit terakhir dalam kemenangan besar Porto atas Casa Pia. Gol itu berguna untuk mengakhiri paceklik yang berlangsung sejak 23 September 2025, ketika ia mencetak gol dalam laga Milan kontra Lecce di Coppa Italia. Sementara itu, Gonçalo Ramos, di AC Milan, mencatat satu gol dalam empat pertandingan, yakni gol penentu yang dicetak melawan Venezia.



















