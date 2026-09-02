Milan, mantan pemainnya Pato angkat bicara soal Goncalo Ramos: "Saya melihatnya beberapa kali di Piala Dunia, inilah mengapa dia berbeda dari penyerang lain"

Goncalo Ramos menjadi pembelian termahal dalam sejarah klub dengan 75 juta euro yang dibayarkan AC Milan ke kas PSG, dan karena itu kedatangannya disambut dengan ekspektasi serta tekanan yang jauh lebih besar dari biasanya. Alexandre Pato, dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport, ingin menenangkan para suporter AC Milan dengan memberikan penilaian yang benar-benar positif terhadap pemain Portugal tersebut.





Mantan bintang AC Milan itu berbicara soal Ramos seperti ini: "Saya bertaruh pada Gonçalo dengan mata tertutup. Saya mengomentari Piala Dunia dan beberapa kali melihatnya di sana: dia sangat kuat. Dia bermain dengan cara yang berbeda dari penyerang tengah klasik karena dia

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, turun untuk ikut membangun serangan, punya kemampuan hold-up play yang bagus, dan juga bisa melebar untuk memudahkan pergerakan rekan-rekannya. Saya sangat berharap dia bisa mencetak banyak gol."