Milan, mantan pemain yang sedang on fire: bukan hanya Gimenez, tetapi juga Fullkrug dan Nkunku mencetak gol

Semuanya mencetak gol. Santiago Gimenez, Christopher Nkunku dan Niclas Fullkrug, mantan penyerang Milan, mencetak gol pada giornata yang sama: setelah gol pemain Meksiko itu bersama Porto, yang mengakhiri paceklik sejak 23 September 2025, kini giliran gol pertama pemain Prancis itu bersama Lipsia. Pemain Jerman itu juga kembali mencetak gol, setelah gol kemenangan yang ia bukukan pekan lalu tepat saat melawan Leipzig, kini ia mencetak gol penyeimbang 1-1 untuk Werder melawan Koln, dan kembali menjadi penentu.





FULLKRUG TAK TERBENDUNG- Mantan panzer AC Milan itu, bersama tim Bremen, pernah menjadi top skor Bundesliga pada musim 2022-2023, ironisnya finis sejajar justru dengan Nkunku: sejauh ini satu gol di DFB Pokal dan dua di liga. Di Jerman ia sudah mencatat tiga gol dalam empat pertandingan, termasuk juga ajang piala.





NKUNKU JUGA MENCETAK GOL - Kabar baik juga untuk Christopher Nkunku: setelah penampilan kurang meyakinkan di tepi Danau Como, yang tetap dihiasi satu assist, gelandang serang Prancis itu berhasil mencetak gol dalam kemenangan telak Lipsia 5-0 atas Hamburg. Mantan pemain Milan itu masuk pada menit ke-34 babak pertama menggantikan Assan Ouédraogo. Pada babak kedua, ia mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-0 sekaligus menegaskan performa timnya.





GIMENEZ SEPERTI RAMOS - Bebote sendiri mencetak gol lewat penalti pada menit terakhir, dalam kemenangan besar Porto atas Casa Pia. Gol itu berguna untuk mengakhiri puasa gol yang berlangsung sejak 23 September 2025, ketika ia mencetak gol dalam Milan kontra Lecce di Coppa Italia. Sementara itu, Gonçalo Ramos, bersama Milan, mencatat satu gol dalam empat pertandingan, yaitu gol penentu yang dicetak saat melawan Venezia.



















