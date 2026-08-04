Milan, mantan direktur olahraga Tare: "Saya tumbuh bersama Franco Baresi. Pernah mendukungnya adalah kehormatan besar"

Igli Tare, mantan direktur olahraga Milan, menghadiri upacara pemakaman Franco Baresi dengan penuh haru. Saat keluar dari Basilica di Sant'Ambrogio, petinggi asal Albania itu memberikan pernyataan berikut: "Saya tumbuh bersama Franco Baresi. Pernah mendukungnya, mengenalnya secara langsung, dan menjadi bagian dari klub yang begitu agung ini adalah kehormatan besar bagi saya. Namun hari ini kepergiannya hanya sebagian karena dia akan selamanya tinggal di hati para penggemar Milan dan seluruh dunia"