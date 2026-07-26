Milan, Leao ceritakan pertemuannya dengan Neymar: "Kesempatan unik, Ney adalah idola masa kecil saya"

Pada malam hari, Neymar tampil memukau dengan mencetak dua gol dalam hasil imbang 2-2 di kandang melawan Chapecoense. Setelah pertandingan, O'Ney menghadiahkan jerseynya kepada Rafael Leao, yang hadir di boks milik fenomena Brasil itu. Berikut perkataannya yang dikutip ESPN: "Ini adalah kesempatan yang unik. Orang-orang dari tim Neymar berhasil mengaturnya sehingga saya bisa melihat idola masa kecil saya. Saya sangat senang melihatnya bermain. Saya mulai menonton video-video pertamanya saat saya masih di Santos," katanya.

Pemain Portugal itu juga mengungkap percakapan yang terjadi dengan Neymar sebelum pertandingan dimulai dan mengatakan bahwa ia bertaruh pada penampilan bagus sang penyerang. Nomor 10 Santos itu mencetak gol timnya pada fase pertama: "Saya sangat senang. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan membuat pertunjukan, dan dia mencetak gol yang indah. Merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini".