Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Ada sesuatu yang puitis dalam kemenangan comeback Milan atas Olympiacos di Geōrgios Karaiskakīs. Selama lebih dari satu jam, tuan rumah seolah bermain dengan 12 orang berkat dukungan suporter yang memekakkan telinga. Namun, di tengah badai Yunani, sang nakhoda Amorim cukup bijak untuk menyelamatkan kapalnya lewat pergantian pemain: "Kemenangan ini jelas mengubah masa depan kami. Kami bermain baik pada babak kedua, tetapi kembali membuat banyak kesalahan dan harus berkembang. Namun, banyak pemain kami telah kembali. Ini malam yang positif," kata pelatih asal Portugal itu dalam konferensi pers.

"Masih banyak yang harus kami lakukan untuk menjadi tim yang sangat kuat, tetapi semangat itu ada. Ini awal dari sesuatu." Amorim merasa comeback pertama yang berhasil dituntaskan musim ini (melawan Lazio di liga, Milan hanya mampu bermain imbang 2-2, red.) bisa menjadi pemantik untuk memulai perjalanan yang lebih matang dan solid.

Di Liga Europa, kemenangan ini sangat berarti bagi peluang lolos ke babak 32 besar: enam atau tujuh poin dari tiga laga terakhir melawan Ararat-Armenia, Sunderland dan Levski Sofia mungkin sudah cukup untuk mengamankan tiket. Pelatih asal Portugal itu dan Cardinale sangat serius menghadapi kompetisi ini. Mereka yakin bahwa, dengan aktivitas di bursa transfer Januari, Milan bisa membidik langkah jauh di kedua kompetisi.

Selain menegaskan ketajaman luar biasa Cisse, yang telah mencetak 10 gol musim ini, serta kembalinya Pulisic ke performa terbaiknya, Milan kembali menemukan keandalan Tomori dan Musah. Mereka juga merayakan penampilan gemilang Hutchinson, yang bisa menjadi senjata tambahan bagi Amorim.

Iklan Iklan

Namun, yang dimaksud Amorim dengan awal dari sesuatu adalah Milan yang bisa mengandalkan bakat sekaligus kekuatan sebuah tim yang kian menjadi kelompok solid bersama pelatihnya. Tim yang mampu bertahan saat tertekan, goyah tetapi tidak menyerah, lalu bangkit. Bahkan pada malam ketika sosok penting seperti Luka Modric absen.

Pertandingan berikutnya CGL Serie A 14.45 MIL

Milan ingin kembali menjadi Milan. Mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu dan hasil-hasil buruk musim ini, dan kini ingin terus melangkah. Termasuk di Liga Europa.